2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨 아이스댄스 임해나와 권예가 훈련하고 있다. 임해나와 권예는 6일 팀 이벤트 아이스댄스에 출전한다. [연합]
[헤럴드경제=조용직 기자] 피겨스케이팅 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 공식 경기장과 연습링크뿐 아니라 밀라노 소재 외부 아이스링크도 대관해 훈련중이다.

지난 5일(이하 한국시간) 입국한 선수들은 6일부터 이 곳에서 자신의 올림픽 프로그램에 맞춰 개인 훈련을 하고 있다. 일정상 마지막 점검 차원이라 꼭 필요한 절차다.

올림픽에 출전하는 피겨 스케이팅 선수들은 대회 조직위원회의 배정에 따라 올림픽 경기장과 연습 링크에서 정해진 시간에만 훈련할 수 있다. 다만 이 경우 다른 선수들과 한 조로 묶여 연습하게 돼 자신의 프로그램에 맞춰 연기를 훈련할 기회는 제한적이다.

이 때문에 대한빙상경기연맹은 선수들이 자유롭게 훈련할 수 있는 외부 링크를 미리 물색해 대관했다. 선수들은 연맹의 지원을 받아 자기 컨디션에 맞춰 자유롭게 기량을 점검할 수 있는 시간을 확보했다.

빙상 관계자는 “개인 종목인 피겨 스케이팅의 선수들은 루틴이 각자 다르고, 훈련 시간에 따라 컨디션 조절에 어려움이 있을 수 있다”며 “외부 간섭 없이 훈련할 수 있는 환경이 조성된 만큼 선수들이 기량을 효과적으로 끌어올릴 수 있을 것”이라고 설명했다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨 여자 싱글 신지아가 훈련하고 있다. [연합]
외부 노출에 민감한 피겨 선수들이 올림픽 준비 기간 별도의 외부 링크에서 훈련하는 사례는 많다. 이번 대회에서도 일본 피겨 대표팀이 밀라노 인근 아이스링크를 훈련 거점으로 사용한다.

한국 피겨 대표팀은 6일부터 9일까지 단체전인 팀 이벤트에 출전하고, 10일부터 14일까지 개인전에 나선다.

단체전은 남자 싱글 차준환(서울시청)과 여자 싱글 신지아(세화여고), 아이스댄스 임해나-권예(경기일반) 조가 나서고 개인전은 단체전 멤버들과 남자 싱글 김현겸(고려대), 여자 싱글 이해인(고려대)가 함께 출전한다.


