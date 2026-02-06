행안부, ‘공명선거지원상황실’ 6일 개소…법정 선거사무 지원, 선관위·경찰청과 협업

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거를 지원하기 위한 ‘공명선거지원상황실’을 6일 개소했다고 밝혔다.

상황실은 선거관리를 위해 지방정부의 선거인명부작성 등 법정 선거사무를 지원하고, 선거관리위원회·경찰청 등 유관기관과 협조 업무를 담당한다.

출범 직후부터 선거 일정에 따른 선관위·지방정부 등의 법정선거사무 추진사항 파악, 현장점검과 시설·인력·장비 등을 지원하고, 선거 주요 동향과 사건·사고 현황 등을 파악해 유관기관과 함께 신속하게 대응한다.

행안부는 또 지방정부 공무원이 선거중립의무를 준수하도록 시도와 합동으로 감찰반을 편성해 선거 일정에 따라 감찰 활동을 강화하기로 했다.

특히, 사회적관계망(SNS)을 통한 특정 정당·후보자의 지지·비방, 각종 모임 주선, 내부 자료 유출 등 부정·불법 행위를 집중적으로 감찰할 계획이다.

이와 함께 행안부 누리집에 ‘공직선거비리 익명신고방’을 설치·운영해 신고된 내용이 지방정부 공무원의 선거 관여 행위로 확인될 경우 엄정하게 조치할 방침이다.

윤호중 행안부 장관은 이날 개소식에 참석해 “지방선거는 지역 주민의 삶과 직결되는 정책과 행정을 책임질 인물을 선출하는 만큼 공정성·중립성·투명성이 무엇보다 중요하다”며 “가짜뉴스 등 허위사실 유포 등에 대해서는 유관기관 간 긴밀히 공조해 신속히 대처해 이번 지방선거가 공정하고 깨끗한 선거가 될 수 있도록 최선을 다해달라”고 당부했다.