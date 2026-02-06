주거지역에서 점검·수리·구매상담 이달 50개 지역 도입…500개로 확대

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 고객의 주거지 인근으로 직접 찾아가 제품 수리·구매 상담을 제공하는 ‘찾아가는 바로 서비스’를 운영한다.

6일 삼성전자에 따르면 ‘찾아가는 바로 서비스’는 삼성전자 전문 인력들이 아파트·주상복합단지 등 고객 주거지역 인근에서 서비스 부스를 1~2주 가량 운영하며 제품 점검부터 수리, 구매 상담까지 한번에 제공하는 프로그램이다.

삼성전자는 이달부터 50여개 주거 지역을 대상으로 ‘찾아가는 바로 서비스’를 운영하고, 연내 전국 500여개 지역으로 확대할 계획이다.

고객은 거주지 인근의 삼성스토어 매장을 통해 신청하면 출장 서비스 신청 없이 제품을 무상으로 점검 받고 주거 환경에 가장 적합한 제품도 추천 받을 수 있다. 향후 전용 온라인을 통한 접수 방식도 마련할 예정이다.

필요 시 삼성전자서비스 엔지니어가 고객 가정에 방문하는 현장 점검 서비스도 가능하다.

삼성전자는 고객이 사용 중인 계절가전 제품에 대한 집중 점검도 실시할 예정이다. 예를 들어 3~5월에는 여름에 대비해 에어컨의 냉방 성능과 상태를 점검해 고객 불편을 사전에 예방하는 식이다.

고객들은 ‘찾아가는 바로 서비스’ 부스에서 평소 관심 있던 스마트폰이나 PC, 태블릿, 가전 제품 등에 대한 구매 상담도 받을 수 있다. 특히 가전 제품의 경우 해당 아파트나 주상복합에 특화된 전문 구매 상담도 가능하다.

예를 들어 시스템에어컨 설치를 희망한 고객의 경우 집안 구조나 규모, 생활 패턴 등을 고려한 맞춤형 제품과 설치 일정을 한 번에 안내 받을 수 있다.

삼성전자는 필요 시 스마트폰, PC, 태블릿 등 모바일∙IT 제품 점검 및 수리 서비스를 제공하고 스마트폰 점검 장비를 탑재한 ‘이동식 서비스센터’ 차량도 운영할 예정이다.

김명훈 삼성스토어 고객마케팅팀 상무는 “고객들이 삼성전자 제품을 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 삼성스토어, 삼성전자서비스와의 협업을 강화해 고객의 집 근처에서 상담부터 점검, 수리까지 한번에 받을 수 있는 원스톱 서비스를 준비했다”고 말했다.