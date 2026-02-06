‘FIDO 얼라이언스’ 지문·안면 인식 등 기술 표준 주도 “사내 시스템 단계 적용, 안전한 보안 환경 구축 노력”

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤은 4일(현지 시간)부터 글로벌 인증·보안 표준을 수립하는 ‘FIDO 얼라이언스’ 이사회 임원사로 활동에 나선다고 6일 밝혔다.

FIDO 얼라이언스는 지문·안면인식과 같은 생체 인증을 활용해 비밀번호 없는 접속 기술을 공동 연구·개발하는 단체다. 아마존·애플·구글·메타·마이크로소프트 등 글로벌 빅테크 기업들이 가입돼 있다.

해당 기술은 비밀번호를 서버에 저장하지 않아 피싱·계정 탈취 등 위험을 줄일 수 있다는 장점이 있다. SKT는 이사회 활동을 통해 글로벌 주요 기업들과 표준 논의에 참여하고, 사내 시스템에도 단계적으로 생체인증 기술을 단계적으로 적용해 나갈 계획이다.

앤드류 시키어 FIDO 얼라이언스 전무이사 겸 CEO는 “SKT의 FIDO 얼라이언스 이사회 합류를 환영한다”며 “SKT의 전문성으로 인증-보안 영역의 글로벌 표준이 고도화되길 기대한다”고 말했다.

이종현 SKT 통합보안센터장(CISO)은 “FIDO 얼라이언스 이사회 참여를 계기로 글로벌 표준을 선도하고, 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 인증 보안 환경을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.