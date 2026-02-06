중증 환자 타깃 뇌실 직접 투여 방식 채택 임상서 인지기능 개선 및 장기 안전성 입증

[헤럴드경제=최은지 기자] GC녹십자가 뇌실투여형(ICV) 헌터증후군 치료제 ‘헌터라제 ICV’의 품목허가 신청서를 페루 의약품관리국(DIGEMID)에 제출했다고 6일 밝혔다.

헌터라제 ICV는 환자의 뇌실에 디바이스를 삽입해 약물을 직접 투여하는 방식의 치료제다. 기존 전신 투여 방식으로는 접근이 어려웠던 중추신경계 증상 개선을 목적으로 개발됐다. 헌터증후군 환자의 약 70%가 중추신경계 손상을 동반하는 중증 환자인 점을 고려할 때, 약물을 뇌에 직접 전달하는 이 방식은 치료 효과를 높이는 핵심 요인으로 꼽힌다.

일본 임상 결과에 따르면, 헌터라제 ICV는 중추신경 손상의 원인 물질인 헤파란 황산을 유의미하게 감소시켰다. 특히 5년간의 장기 추적 관찰에서도 인지 기능 퇴행을 지연시키거나 개선하는 효과가 확인됐다.

현재 헌터라제 ICV는 일본과 러시아에서 상업 판매가 이뤄지고 있으며, 지난해 8월 국내 식품의약품안전처에도 품목허가 신청을 완료했다. GC녹십자는 이번 페루 허가 신청을 발판 삼아 동남아, 중동, 중남미 등 글로벌 시장으로 허가 국가를 단계적으로 확대할 방침이다.

이재우 GC녹십자 개발본부장은 “헌터라제 ICV는 중증 환자들에게 새로운 치료 대안을 제시하는 혁신 치료제”라며 “글로벌 희귀질환 분야의 미충족 수요를 해소하기 위해 연구·개발과 공급 확대를 지속하겠다”고 강조했다.