카밀라 징계받았는데, 의사·코치는 제외 WADA 위원장 “그가 현장 있는 것 불편”

[헤럴드경제=조용직 기자] 2022 베이징 동계올림픽에서 도핑 행위로 대회에 큰 흠집을 남긴 러시아 피겨 스케이팅 선수 카밀라 발리예바(당시 16세)의 지도자가 2026년 밀라노· 코르티나 대회에 재등장해 논란이다.

장본인은 조지아 피겨 스케이팅 남자 싱글에 출전하는 니카 에가제의 지도를 맡은 예테리 투트베리제 코치다.

세계도핑방지기구(WADA)의 비톨트 반카 위원장은 당장 반감을 표시했다. 5일(한국시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 기자회견에서 투트베리제 코치의 올림픽 참가에 관한 질문에 “개인적으로 그가 올림픽 현장에 있는 것이 불편하다”고 밝혔다.

그러면서 “투트베리제 코치가 이곳에 있는 것은 우리의 결정은 아니다”라며 “조사 결과 그가 도핑 문제에 관여했다는 증거가 발견되지 않았기 때문에 올림픽 기간 그의 활동을 배제할 법적 근거는 없다”고 말했다.

투트베리제 코치의 지도를 받아왔던 발리예바는 베이징 동계 올림픽 피겨 스케이팅 여자 싱글 경기를 앞두고 소변 검사에서 금지 약물인 트리메타지딘이 검출되면서 파문을 일으켰다.

WADA는 러시아반도핑기구(RUSADA)가 사건 조사를 미루자 2022년 11월 국제스포츠중재재판소(CAS)에 RUSADA와 발리예바를 제소했고, CAS는 발리예바에게 4년 선수 자격 정지 처분을 내렸다.

CAS는 판결문에서 발리예바가 만 13세부터 15세까지 무려 56가지 약물을 투여받았다는 조사 결과를 밝혔다. 그러나 발리예바에게 약물을 투여했다고 의심받는 러시아 대표팀 주치의들과 투트베리제 코치는 징계 대상에서 제외돼 논란이 일었다.