소진공, 전통시장·대형마트 설 제수용품 가격 비교 조사 실시 4인 기준 차례상 비용… 전통시장 32만 vs 대형마트 41만 조사 품목 28개 중 22개, 전통시장이 가격 우위

[헤럴드경제=홍석희 기자] 설 명절 차례상 준비 비용이 전통시장에서 장을 볼 경우 대형마트보다 약 22% 저렴한 것으로 나타났다.

소상공인시장진흥공단(이사장 인태연, 이하 소진공)은 지난 1월 26일부터 30일까지 전국 전통시장 37곳과 인근 대형마트 37곳을 대상으로 설 제수용품 28개 품목 가격 비교 조사를 실시한 결과 이같이 집계됐다고 밝혔다.

조사 결과 올해 설 차례상 비용(4인 기준)은 전통시장이 평균 32만4260원, 대형마트는 평균 41만5002원으로 나타났다. 전통시장이 대형마트보다 9만742원(21.9%)가량 저렴한 수준이다.

품목별로는 채소류가 50.9%로 가격 격차가 가장 컸으며, 이어 수산물 34.8%, 육류 25.0% 순으로 전통시장이 대형마트 대비 높은 가격 경쟁력을 보였다. 전체 조사 품목 28개 가운데 22개 품목에서 전통시장이 더 낮은 가격을 기록했다.

특히 깐도라지(70.4%), 고사리(61.3%), 동태포(51.2%), 대추(46.5%), 쇠고기(탕국용)(44.8%), 돼지고기 다짐육(30.2%), 숙주(27.0%) 등 주요 제수용 식재료에서 전통시장의 가격 우위가 두드러졌다.

인태연 소진공 이사장은 “이번 조사 결과는 전통시장이 설 명절 장보기에 있어 가격 부담을 낮출 수 있는 선택지임을 보여준다”며 “설을 맞아 전통시장에서 장을 보며 가계 부담을 덜고 이웃 상인들과 온기를 나누는 따뜻한 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.