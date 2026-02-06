설 명절 2주 전부터 연휴가 끝나는 2월 20일까지 3주간 취약계층 중심 맞춤형 돌봄 전방위 지원 미리돌봄 서비스, 안부확인의 날, 긴급상황 대응반 운영으로 명절에도 빈틈없는 지역복지안전망 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 취약계층을 비롯한 주민 모두가 안전하고 따뜻한 설 명절을 보낼 수 있도록 2월 2일부터 2월 20일까지 3주간 복지종합대책 ‘성동 든든돌봄’을 추진한다.

구는 이번 대책을 통해 설 명절 전후로 돌봄 공백을 최소화하고, 위기 상황에 선제적으로 대응하기 위해 맞춤형 돌봄을 집중적으로 지원한다.

먼저, 설 명절 연휴 시작 전 2주간 돌봄 공백이 우려되는 주민에게 맞춤형 통합서비스를 사전 지원하기 위해 ‘미리돌봄 서비스’를 운영한다. 연휴 기간 결식이 우려되거나 건강, 안전의 우려가 있는 주민에게는 급식, 후원품 등을 우선 연계하고, 동별 돌봄매니저와 마을간호사가 건강 취약가구를 방문해 건강 상태 확인과 복약지도 등 건강한 명절 나기를 돕는다.

또, 한파와 안전사고에 대비하여 동주민센터 복지돌봄팀은 주민 돌봄활동가인 동 지역사회보장협의체 352명, 우리동네돌봄단 43명과 협력해 반지하 주택 등 주거 취약가구를 중심으로 안전점검을 실시한다. 필요시 간편 집수리 등을 연계하여 안전한 주거환경에서 명절을 보낼 수 있도록 꼼꼼히 살필 예정이다.

거동이 불편해 복지관 경로식당을 이용하거나 식사 지원을 받는 어르신, 장애인, 돌봄서비스 대상 주민 등 905가구에는 연휴 전날 명절 특식을 제공하고, 대체식품을 각 가정에 전달하여 연휴 기간 급식 공백이 발생하지 않도록 미리 챙긴다.

아울러, 연휴 시작 전인 2월 12일부터 연휴가 끝나는 2월 20일까지는 ‘집중 안부확인의 날’을 운영한다. 동주민센터 직원과 동 지역사회보장협의체, 우리동네돌봄단, 복지통장 등 지역 주민이 협력하여 명절을 홀로 보내는 어르신과 중장년, 청년 1인가구 등 총 6571가구를 대상으로 가정 방문, 전화, 스마트 안부확인 서비스 등을 통해 안부를 확인한다. 건강 고위험군은 명절 연휴 중에도 추가로 안부를 확인하여 촘촘한 지역보호체계를 마련한다.

이와 더불어 구청과 동주민센터, 급식 및 돌봄서비스 수행기관 21개소, 동 단위 인적 안전망 간 비상연락체계를 구축하고 ‘긴급상황 대응반’을 운영해 명절 기간 응급상황 발생 시 신속하게 대응할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “설 연휴 기간 누구도 소외됨 없이 주민 모두가 따뜻하고 안전한 설 명절을 보낼 수 있도록 지역복지 안전망을 더욱 강화할 것“이라며 ”주민의 일상을 한층 세심하게 살펴 일상의 행복을 누릴 수 있도록 지역과 함께 든든한 맞춤형 통합돌봄 정책을 추진하겠다”고 말했다.