[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 서구는 다가오는 설 명절을 맞아 인천e음 사용시 캐시백을 최대 22%까지 혜택을 준다.

구는 7일부터 18일까지 인천e음 캐시백이 15%로 상향 운영한다.

여기에 서구 상생가맹점 자체 할인(1~5%)과 서구의 추가 캐시백(2%) 혜택이 더해질 경우 구민들은 최대 22%에 달하는 캐시백 혜택을 누릴 수 있다.