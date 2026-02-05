임실치즈, 밀양딸기 등 지역 특산물 구입...마곡광장서 오는 6일까지 15개 지자체 참여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 5일 마곡광장에서 열린 ‘설맞이 농특산물 직거래장터’를 찾았다.

이날 진 구청장은 장터 내 점포 곳곳을 들려 임실치즈, 밀양딸기 등 지역 농특산물을 직접 구입하고 상인들과 장을 보러 나온 주민들에게 다가가 친근하게 새해 인사를 나눴다.

설맞이 직거래장터는 6일까지 계속된다. 운영시간은 오전 10시부터 오후 6시까지다.

장터에는 임실군, 상주시, 태안군, 강릉시, 여수시, 함안군, 순천시, 정읍시, 괴산군, 완주군, 평창시, 남원시, 밀양시, 청양군, 논산시 등 15개 지자체에서 39개 업체가 참여, 각 지역의 다양한 농특산물을 시중보다 저렴하게 구입할 수 있다.

특히, 장터에선 강서구 특산품인 ‘경복궁 쌀’과 이를 원료로 만든 ‘나루생막걸리’도 함께 선보여 방문객들의 발길을 사로잡았다.

진교훈 구청장은 “장터에 나오셔서 각 지역의 농특산물을 합리적인 가격으로 구매해 보시길 바란다”고 말했다.