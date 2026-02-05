‘한빛-나노’ 발사 앞두고 추진기관 핵심 부품 공급

[헤럴드경제=한영대 기자] 코오롱그룹의 첨단 복합소재 솔루션 기업 코오롱스페이스웍스는 민간 우주발사체 기업 이노스페이스의 상업 발사 도전에 핵심 기술 파트너로 동행한다고 5일 밝혔다.

코오롱스페이스웍스는 올해 예정된 국내 최초의 민간 상업발사체 한빛-나노의 차기 발사를 앞두고 추진기관 핵심 부품을 공급하는 것은 물론 추가 부품 개발 논의도 진행 중이다. 코오롱스페이스웍스가 공급하는 부품은 발사체에 요구되는 초고강도·초고내열·초경량 특성을 지닌 복합소재이다.

또 코오롱스페이스웍스가 공급하는 ▷복합재 연소관 챔버 ▷가압 탱크 등 핵심 추진체 부품 등은 발사 시 발생하는 고온, 고압, 진동 등 극한 환경에서도 안정적인 성능을 확보하도록 설계됐다.

양사는 2023년 국내 민간 최초의 시험발사체 한빛-TLV의 성공적인 첫 발사부터 협력을 시작했다. 2024년 우주발사체용 첨단소재 및 부품 공동개발 업무협약(MOU) 체결과 함께 장기적인 연구개발(R&D) 협력 체계를 구축했다. 이러한 신뢰 관계를 바탕으로 이번 차기 발사 프로젝트에서도 설계부터 제조까지 모든 단계에서 통합 솔루션을 함께 개발하고 있다.

안상현 코오롱스페이스웍스 대표는 “코오롱스페이스웍스는 이노스페이스의 든든한 기술 파트너로서 민간 우주산업의 성공을 향한 동행을 이어갈 것”이라고 말했다. 이어 “복합소재 설계부터 제조까지 축적해온 기술 역량을 바탕으로 국내 민간 우주산업의 경쟁력을 높이고 상업 발사 시대를 여는 여정에 끝까지 함께하겠다”고 덧붙였다.