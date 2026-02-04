“선수들끼리 대화 의기투합 잘 돼” “3번째 올림픽 출전, 영광스럽다”

[헤럴드경제=조용직 기자] 남자 쇼트트랙의 대들보 황대헌(강원도청)이 의기투합해 하나로 뭉친 팀 분위기를 전하며 메달 사냥에 대한 의지를 드러냈다.

4일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 사흘 앞두고 현장에서 막바지 훈련에 한창인 쇼트트랙 한국 대표팀은 컨디션을 끌어올리고 예기치 못한 부상 등 변수를 차단하기 위해 신경은 곤두서고 날카로워져 있을 법 하다.

그런 가운데서도 팀 분위기는 더욱 단단해지고 있다. 이날 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 훈련을 마친 황대헌은 현장 취재진에게 “선수들끼리 선수촌에서 서로 방도 가까워서 대화를 많이 나누며 의기투합이 잘되고 있다”고 전했다.

그는 “선후배들이 이런 좋은 분위기를 끌어나가서 대회 끝까지 잘 헤쳐 나갔으면 좋겠다”면서 “준비했던 모습들을 잘 보여드릴 수 있게 하겠다. 자신에게 실망하지 않으려고 큰 노력을 기울이고 있다”며 입상을 위한 의지도 감추지 않았다.

그는 한국 남자 쇼트트랙 선수 최초로 3개 대회 연속 올림픽에 출전한다. 유력 종목이라 피 말리는 경쟁으로 태극마크를 매번 지켜온 것이다. 처음 올림픽 무대를 밟은 2018 평창 대회에서 남자 500ｍ 은메달을 목에 걸었고, 2022년 베이징 대회에선 1500ｍ 금메달과 5000ｍ 계주 은메달을 따내는 걸출한 성적도 냈다.

지난해 4월 국가대표 선발전에서 젊은 피 임종언(노원고)에 이어 종합 2위를 차지, 세 번째 올림픽 출전을 확정하며 또다시 금빛 사냥의 기회를 잡았다. 황대헌은 “한국 남자 선수로는 최초로 3회 연속 올림픽 출전을 하게 돼 정말 영광스럽다”고 말했다.

아직 완벽하지 못한 몸 상태는 걱정거리다. 황대헌은 지난해 11월 네덜란드 도르드레흐트의 스포르트불레바르에서 열린 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 4차 대회에서 왼쪽 무릎을 다쳤다.

황대헌은 “대표팀의 의료팀과 진천선수촌의 의료팀에서 많이 도와줘 상태가 조금씩 호전되고 있다”며 “치료와 훈련을 병행해서 대회를 준비하고 있다”고 설명했다.