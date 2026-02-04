지방시대위원회 ‘지역상생특별위원회’ 출범…5극3특 균형성장 전략 확산을 위한 공론·연대 플랫폼 역할 기대

[헤럴드경제=이태형 기자] 김경수 지방시대위원회 위원장은 4일 “지역 현장에서 활동하시는 위원님들께서 갈등을 극복하고 상생할 수 있는 해법과 생생한 목소리를 제안해 주신다면, 이를 정책에 충실히 반영하는 위원회가 되겠다”고 말했다.

김 위원장은 이날 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 열린 ‘지역상생특별위원회’(이하 특위) 위촉식에서 “앞으로 지역상생특별위원회가 지방 시도 위원회와 함께 협력해 지방이 대한민국의 성장을 이끄는 새로운 시대를 만들어 가길 기대한다”며 이같이 밝혔다.

이날 출범한 특위는 정치·경제·학계·시민사회 등 다양한 사회 주체가 참여하는 민관 협력 기구로, 국가균형성장 과제를 사회적 연대와 공론화를 통해 보완·확산하는 가교 역할을 맡게 된다.

특위는 앞으로 간담회·토론회 등 온오프라인 공론화 활동을 통해 지역 현장의 문제와 정책 성과·한계를 수렴하고, 지역 상생과 연대를 위한 실질적인 해법을 모색해 나갈 계획이다.

김 위원장은 “국가균형성장은 더 이상 미룰 수 없는 과제로, 이제는 말이 아니라 현장에서 체감되는 변화가 필요하다”며, “그 변화는 정부의 의지만으로는 만들 수 없고, 지역을 가장 잘 아는 분들, 현장의 문제를 몸으로 겪어온 분들의 목소리가 더해질 때 비로소 방향을 잡을 수 있다”고 강조했다.

지방시대위원회는 앞으로 지역상생특위에서 도출되는 제안 과제를 자세히 검토하고, 관계 부처와의 긴밀한 협력을 통해 국가균형성장 정책과 제도 개선에 반영할 계획이다.