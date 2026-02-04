매출은 18% 증가한 12.7조원 LNG선 등 통해 수익성 대폭 개선

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화오션이 지난해 고부가가치 선박인 액화천연가스(LNG) 운반선 수주 증대 등에 힘입어 7년 만에 영업이익이 1조원을 돌파했다.

한화오션은 지난해 연결기준 매출과 영업이익이 각각 12조6884억원, 영업이익 1조1091억원을 기록했다고 4일 밝혔다. 전년 대비 매출은 18%, 영업이익은 366% 증가한 수치다.

한화오션(옛 대우조선해양)의 연간 영업이익이 1조원을 돌파한 것은 2018년 이후 7년 만이다.

매출은 생산 안정화를 바탕으로 고마진 LNG 운반선 비중이 확대되며 상선사업부가 성장을 주도했다고 한화오션은 설명했다. 특수선사업부도 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 잠수함 1·2·3번함의 생산 일정이 순조롭게 진행되며 매출 성장에 기여했다고 전했다.

영업이익은 수익성 중심의 제품 전환에 더해 생산성 향상, 지속적인 원가 절감 노력이 더해지면서 전년보다 큰 폭으로 개선됐다. 파는 만큼 이익이 많이 남는 LNG 운반선, 초대형 원유운반선(VLCC), 초대형 컨테이너선 등이 지난해 수주량의 대부분을 차지하면서 수익성을 끌어올렸다.

수주 실적도 2023년 한화오션으로 변경한 이후 최대 실적이었다. LNG 운반선 13척, VLCC 20척, 컨테이너선 17척 등 총 100억5000만달러를 수주했다. 회사 측은 “주력 선종의 글로벌 신조 발주가 척수 기준 70% 미만으로 감소한 상황에서도, 적극적인 영업과 기술 경쟁력을 바탕으로 전년(89억8000만달러) 대비 성장세를 보였다”고 밝혔다.

한화오션은 올해 전망도 긍정적으로 예상했다. 회사는 올해 LNG운반선 등 고선가 기조가 강화되며 매출 증대에 더해 수익성 개선이 이뤄질 것으로 내다봤다. 특히 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 잠수함 2번함과 울산급 배치-Ⅲ 호위함 5·6번함의 본격 생산이 수익성 개선에 크게 도움이 될 것으로 기대했다.