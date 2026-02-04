- 관세청, 초국가 민생범죄 대응현황 점검회의 개최…초국가범죄 척결 T/F 발족 후 421건, 8983억원 적발

[헤럴드경제= 이권형기자] 관세청은4일 서울본부세관에서 이명구 관세청장 주재로 초국가 민생범죄 대응현황 점검회의를 개최했다.

이번 회의는 범죄자금의 불법유출입, 총기·마약, 안전위해물품의 불법 반입 등 국민의 안전과 재산을 위협하는 범죄를 근절키 위해 2025년 단속 성과를 점검하고, 2026년 중점 추진 방안을 논의코자 마련했다.

우리 정부는 지난해 10월부터 국민의 삶을 파괴하고, 사회적으로 큰 비용을 초래하는 초국가 민생범죄에 효과적으로 대응키 위해 범정부‘초국가범죄 특별대응 T/F’를 설치해 운영하고 있다.

이에 발맞춰 관세청은 국민의 안전과 재산을 침해하는 ▷범죄자금 불법반출입, ▷총기·마약 ▷생활·산업안전 위해물품 불법 반입을 중점 단속 대상으로 선정하고 ▷범죄자금 추적팀, ▷총기·마약 단속팀, ▷안전위해물품 차단팀, ▷국제공조팀으로 구성된 ‘초국가범죄 척결 T/F’를 발족(2025. 10. 27.)하여 관세청의 역량을 총동원해 단속 활동을 펼치고 있다.

관세청은 지난 2025년 한 해 동안 초국가 민생범죄 총 2366건, 4조 6113억원 규모와 불법 총기 26정을 적발했다.

특히, 관세청 초국가범죄 척결 T/F 발족 후 범죄자금 추적팀, 총기·마약 단속팀, 안전위해물품 차단팀, 국제공조팀 등 전방위단속체계를 구축해 지난해 11월~12월까지 초국가 민생범죄 적발실적이 총 421건, 8983억원으로 전년동기대비 건수 15%, 금액 475% 증가하는 성과를 거뒀다.

주요 범죄 수법은 범죄자금 세탁을 위한 외화 밀반출, 국내 재산을 해외로 빼돌리는 행위, 총기·마약 밀수, 안전인증·정식수입 허가 등을 받지 못한 안전 위해물품 불법반입 등 이였다.

관세청은 초국가 민생범죄에 보다 효과적으로 대응하기 위해 통관검사 인력·첨단장비 도입을 대폭 확충하고, 우범화물 선별의 정확도를 제고키 위해 AI 기술개발에도 박차를 가하는 중이다.

우선 국경단계에서 AI·빅데이터 분석시스템을 적극 활용하여 안전위해물품·총기·마약의 불법 반입을 차단하고, 범죄 행위가 적발될 경우에는 철저한 수사를 통해 국내·외 연결된 조직까지 추적해 엄단할 계획이다.

또한 범죄에 사용된 자금의 불법 세탁행위는 범죄수익까지 모두 환수 조치하고, 효과적인 외환범죄 근절을 위해 금융정보분석원(FIU), 전국은행연합회, 여신금융협회, 가상자산 거래소 등과 민·관협력을 확대한다.

아울러 총기·마약 불법 반입을 원천봉쇄하기 위해 국내외 유관기관인 국정원·검찰·경찰 및 해외관세당국·수사기관·국제기구 등과 공조도 강화할 예정이다.

이명구 관세청장은 이날 회의에서 관세청은 국민주권정부 기조에 발맞춰 “우리 국민의 안전과 재산을 지킨다는 사명감을 가지고 초국가 민생범죄 척결에 총력 대응하겠다”고 강조하며 “범정부 초국가범죄 특별대응 TF와 긴밀히 협력해 범죄 적발에 그치지 않고 범죄 원천을 뿌리뽑기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.