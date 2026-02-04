- 한국산림복지진흥원, 군 장병 대상 위로와 치유의 건강증진서비스 확대

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 한국산림복지진흥원(원장 남태헌)은 지난해 육·해·공군 및 주한미군 장병 3300여명에게 제공하는 산림치유서비스를 성공적으로 마무리했다고 4일 밝혔다.

이 사업은 군 장병의 정서 안정과 트라우마 회복을 지원키 위해 추진했다. 군 장병 산림치유 프로그램은 ▷숲속 해먹 명상 ▷편백 향기 테라피 ▷목재 공예 ▷스트레칭 명상 등 숲의 환경을 적극 활용한 치유 활동으로 운영했다.

진흥원에서 실시한 군 장병 대상 산림치유 효과검증 연구 결과에 따르면, 산림치유 프로그램에 참여한 군 장병의 스트레스 수준은 평균 6.8% 감소하는 등 긍정적 효과를 확인했다. 특히 지각된 스트레스 수준이 높은 고위험군 장병일수록 치유 효과가 더욱 크게 나타났다.

또한 주한미군 134명에게 산림치유 프로그램을 새롭게 도입해 문화와 언어가 다른 장병들에게도 숲이 주는 치유 효과를 확산했다.

남태헌 진흥원장은 “군 장병의 마음건강은 국가 안보와도 직결되는 과제”라며 “군과의 협력을 확대해 산림치유 기반의 회복 지원을 지속하겠다”고 전했다.

한편, 진흥원은 올해 육·해·공군 대상 마음건강 산림치유 사업을 확대하고 군 특화 맞춤형 프로그램을 통해 산림치유 서비스를 국방 분야 전반에 안정적으로 정착시킬 계획이다.