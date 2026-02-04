[헤럴드경제 스포츠팀] 골프 그립 브랜드 골프프라이드(Golf Pride)가 새로운 퍼터 그립 ‘제로 테이퍼(Zero Taper)’를 공식 출시했다.

제로 테이퍼는 퍼트할 때 양손에 동일한 그립감을 제공하도록 설계된 평행 구조를 기반으로, 손 위치 최적화와 일관된 그립 압력을 유도하는 디자인이 특징이다. 이를 통해 임팩트 순간 퍼터 페이스를 보다 스퀘어로 유지할 수 있고 그린 위에서의 자신감과 퍼포먼스를 한층 끌어올려 준다.

미디엄과 라지 두 가지 크기로 출시된 이 제품은 오는 17일부터 전국 주요 골프용품 매장 및 온라인을 통해 판매된다. 컬러는 블랙, 블루, 레드 총 세 가지로 구성됐다.

75년 이상의 골프 그립 개발 비결과 소비자 테스트를 바탕으로 탄생한 제로 테이퍼는 퍼포먼스와 편안함을 동시에 강화한 것이 강점이다. 주요 특징으로는 균일한 형태로 양손에 동일한 감각을 제공하는 ‘양손 그립감’과 깊어진 그립 옆 모양 덕분에 퍼터 페이스의 움직임이 더 명확해진 ‘향상된 페이스 인지력’이 있다.

손가락이 자연스럽게 안착할 수 있도록 후면 디자인이 말발굽 모양으로 설계되어 편안한 ‘인체공학적 기준점’을 갖는다는 것도 특징이다. 또한 시각적 가이드 요소를 통해 항상 동일한 손 위치로 그립을 잡을 수 있는 ‘반복할 수 있는 손 위치 정렬’과 크기별로 동일한 무게 균형을 유지해 퍼터의 스위트 스폿을 유지하고 스트로크 도중 헤드 위치를 쉽게 인지할 수 있는 ‘균형과 안정성’도 기대할 수 있다.