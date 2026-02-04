갤S25 울트라, 개막식 생중계 지원 통역·판독·충전 등 전분야 뒷받침 주요 인사 대상 ‘삼성 하우스’ 운영

삼성전자가 갤럭시 모바일 혁신 기술을 활용해 ‘2026 밀라노 코르티나 동계올림픽’ 감동을 함께한다.

갤럭시 S25 울트라를 활용한 개막식 생중계, 갤럭시 인공지능(AI) 기반 실시간 통역 소통, 삼성전자 모니터를 활용한 경기 판독 환경 구축, 갤럭시 충전 스테이션 운영, 선수·주요 인사·파트너들의 소통 공간 삼성 하우스 운영 등을 통해 대회 전반에서 모바일 혁신 기술을 선보인다는 복안이다.

우선 삼성전자는 오는 6일 밀라노 산 시로 스타디움에서 열릴 개막식 생중계를 지원한다. 국제올림픽위원회(IOC) 및 올림픽방송서비스(OBS)와 협력해 밀라노 올림픽 개막식 현장을 갤럭시 S25 울트라로 촬영하고, 전 세계 시청자들에게 생중계할 계획이다.

이를 위해 갤럭시 S25울트라는 관중석, 선수 입장 터널, 중계 장비 등 경기장 곳곳에 설치된다. 행진 선수나 현장 카메라맨이 직접 촬영하기도 한다. 앞서 삼성전자는 2024 파리올림픽 개막식에서도 갤럭시 S24 울트라를 통해 개막식 중계를 지원한 바 있다.

밀라노 올림픽 기간 혁신적인 모바일 기술을 통해 현장에서 대회 운영 전반을 뒷받침한다. 세부적으로 자원봉사자 중 약 850명에게는 통역 기능이 탑재된 갤럭시 Z 플립7, 갤럭시 Z 플립7 FE 등이 제공된다. 이를 통해 선수와 관계자, 방문객 간의 22개 언어 소통을 지원한다.

또 많은 관람객이 배터리 걱정 없이 축제를 즐길 수 있도록 경기장 곳곳에 갤럭시 충전 스테이션을 설치·운영한다. 쇼트트랙 종목에는 삼성전자 모니터를 제공해 심판들의 실시간 비디오 판독을 지원한다.

아울러 삼성전자는 밀라노 올림픽 및 패럴림픽 기간 역사적 건축물인 팔라초 세르벨로니에서 삼성 하우스를 운영한다. 팔라초 세르벨로니는 나폴레옹이 밀라노에 머물던 시기 찾았던 곳이다.

삼성 하우스는 초청받은 선수·주요 인사·파트너를 대상으로 운영된다. 이들이 만나 교류하고 관계를 다질 수 있는 소통 공간으로 만들어졌다.

최승은 삼성전자 MX사업부 모바일마케팅센터 부사장은 “삼성전자는 올림픽의 모든 순간을 더 많은 사람과 함께 나누며, 사람 중심의 올림픽을 열어 가고자 한다”며 “모바일 기술은 선수와 팬, 커뮤니티를 더 가깝게 연결하고, 경기의 현장감과 감동, 사람들이 공감하며 즐길 수 있도록 중요한 역할을 할 것”이라고 말했다. 고재우 기자