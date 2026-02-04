공정위 ‘2025년 기업결합 심사 동향’ 발표 외국 기업에 의한 결합이 거래액 증가 주도 사후관리 강화…불이행에 이행강제금 처분

[헤럴드경제=양영경 기자] 지난해 국내 기업결합(M&A) 신고 건수는 크게 줄었지만, 거래 규모는 오히려 확대된 것으로 나타났다. 특히 반도체·데이터센터·로봇 등 인공지능(AI) 가치사슬과 게임·화장품·미용서비스 등 K-컬처 관련 산업을 중심으로 M&A가 활발했던 것으로 파악됐다.

4일 공정거래위원회가 발표한 ‘2025년 기업결합 심사 동향’에 따르면 지난해 한 해 동안 심사를 완료한 기업결합은 총 590건으로 집계됐다. 이는 전년(798건) 대비 26% 감소한 수치다.

이런 가운데서도 결합금액은 358조3000억원으로, 전년보다 30% 증가했다. 건수는 줄었지만 대형 거래가 늘면서 전체 금액이 크게 불어난 것이다.

기업결합 주체별로 보면 국내 기업에 의한 결합은 416건으로 전체의 70.5%를 차지했지만, 금액 기준 비중은 14.6%(52조4000억원)에 그쳤다.

반면 외국 기업에 의한 기업결합은 174건으로 건수 비중은 29.5%에 불과했으나, 결합금액은 305조9000억원으로 전체의 85.4%를 차지했다. 외국 기업 간 대형 결합이 늘어나면서 전체 기업결합 금액 증가를 주도한 것으로 풀이된다.

업종별로는 서비스업이 367건으로 전체의 62.2%를 차지했고 제조업(223건·38.8%)이 뒤를 이었다. 서비스업 중에서는 금융, 유통, 정보통신·방송 분야에서 기업결합이 활발했고, 제조업에서는 전기전자, 기계금속, 석유화학·의약 분야가 많았다.

눈에 띄는 점은 AI 가치사슬과 K-컬처 관련 산업에서의 M&A 확대다. 반도체 설계, 데이터센터, 로봇, 기업용 AI 솔루션 등 AI 관련 분야 전반에서 기업결합이 이어졌고, 게임·엔터테인먼트·화장품·미용서비스 등 한류 연관 산업에서도 국내외 기업 간 거래가 잇따랐다.

이 밖에 이커머스, 온라인동영상서비스(OTT) 등 주요 서비스 업종에서는 경쟁력 확보 차원의 기업결합 움직임도 포착됐다.

공정위는 “시장에 미치는 영향이 큰 기업결합이 증가함에 따라 대형 거래를 중심으로 보다 밀도 있는 심사를 실시했다”고 설명했다. 실제로 심층심사 대상은 50건, 97조원으로 전년(36건·31조원)보다 크게 늘었다.

경쟁 제한 우려가 큰 일부 거래에 대해서는 시정조치가 부과됐다. ‘시놉시스-앤시스 주식취득’, ‘티빙-웨이브 임원 겸임’, ‘지마켓-알리익스프레스 합작회사 설립’ 등 3건이 대표적 사례다.

시정조치가 부과된 기업결합에 대해서도 사후 관리가 강화됐다. 공정거래위원회는 대한항공에 58억8000만원, 아시아나항공에 121억원과 5억8000만 원의 이행강제금을 부과했다. 이는 시정조치 불이행과 관련해 역대 최대 수준이다.

공정위는 올해에도 신속하면서도 엄정한 기업결합 심사 기조를 유지하는 한편, 핵심 인력 흡수 등 신산업 중심의 새로운 결합 유형에 대응하기 위한 제도 정비에 나설 계획이다.