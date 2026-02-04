터프함·완성도 갖춘 중형픽업 ‘캐니언’ 오프로드 급경사에도 거침없는 주행 프리미엄 대형 SUV 기준 ‘아카디아’ 넉넉한 3열 레그룸, 급커브에도 단단

흙먼지가 흩날리는 울퉁불퉁한 노면도 거침없이 달렸다. 2m 깊이의 구덩이를 지나 곧장 언덕을 오르는 것도 문제가 없었다. 미국차 특유의 터프함과 프리미엄급 완성도를 모두 담은 ‘캐니언 드날리’가 한국에서 가진 데뷔 무대에서 진가를 톡톡히 발휘했다.

지난달 27일 경기도 김포 한국타임즈항공에서 제너럴 모터스의 프리미엄 스포츠유틸리티차(SUV)·픽업 브랜드 GMC가 국내에 새로 선보이는 ‘캐니언 드날리‘와 ‘아카디아 드날리 얼티밋’을 시승했다.

먼저 캐니언 디자인을 살펴보면, 첫인상은 영락없는 크고, 육중한 ‘미국산 픽업’이다. 길이 5415㎜, 너비 1980㎜, 높이 1825㎜의 크기만 보더라도 당장 오프로드를 거침없이 내달릴 것 같은 느낌이다. 2인치 팩토리 리프트 서스펜션을 적용해 높고 당당한 프로포션을 구현했다.

여기에 풀 LED 헤드램프·주간주행등(DRL)·전방 안개등을 적용해 GMC 특유의 강인한 인상을 강조했다.

이날 한국타임즈항공에 조성된 총 1.3㎞ 길이의 오프로드에서 캐니언을 탑승했다. 첫 구간은 좌우 높이가 다른 구덩이가 곳곳에 파여 있는 구조다. 차체가 기울어질 정도로 험난한 구간이었지만 가속페달을 지긋이 밟자 캐니언은 서스펜션 기능을 뽐내며 안정적으로 탈출했다.

경사가 40도에 달하는 3m 언덕 경사로도 거침없이 타고 올라갔다. 풀사이즈 픽업 ‘실버라도’를 통해 검증된 2.7ℓ 터보 직분사 가솔린 엔진의 최고출력 314마력, 최대토크 54kg·m 성능이 제대로 발휘됐다. 경사로에 전방 시야가 가렸지만, HD 서라운드 비전 카메라를 통해 걱정 없이 주행을 이어갈 수 있었다.

캐니언은 하이드라매틱 Gen2 8단 자동변속기 조합을 통해 다양한 주행 환경에서 안정적인 퍼포먼스를 제공한다. 특히 Gen2 8단 자동변속기는 부드러운 변속감과 신속한 다운쉬프트를 바탕으로, 오프로드 등 저속 주행 조건에서도 안정적인 동력 전달과 제어 성능을 제공한다. 또한 오토트랙 액티브 2 스피드 사륜구동 시스템과 리어 디퍼렌셜 잠금 기능을 적용해 노면 상황에 따라 구동력을 정밀하게 제어할 수 있도록 했다.

이어 GMC가 ‘프리미엄 대형 SUV의 기준점’으로 제시한 아카디아 드날리 얼티밋을 탑승했다. GMC는 한국 시장에 아카디아와 캐니언 모두 최상위 트림인 ‘드날리’만 단독 출시된다.

아카디아의 전면부는 드날리 얼티밋 트림의 상징인 ‘베이더 크롬’ 그릴로 GMC 특유의 대담하고 웅장함을 드러냈다. 실내는 ‘우드랜드 마호가니’ 인테리어 테마를 중심으로, 1열과 2열에는 풀그레인 가죽시트를 적용했다. 특히, 도어 트림과 센터 콘솔 등 주요 부위에 적용된 나무 소재에 레이저 각인으로 알래스카 산맥의 주봉인 ‘드날리 산’ 지형도 패턴을 적용해 중후함을 더했다.

아카디아는 2:2:3 시트 레이아웃을 갖춘 정통 7인승 대형 SUV다. 3열 헤드룸은 979㎜, 레그룸은 816㎜에 달해 동급 최고 수준의 여유를 제공해, 3열에 탑승하더라도 장거리 주행에 부담이 없도록 했다.

파워트레인은 효율과 성능의 균형을 맞춘 2.5ℓ 가솔린 터보 엔진과 8단 자동변속기가 조합되어 최고출력 332.5마력, 최대토크 45.1㎏·m의 강력한 힘을 발휘한다. 뿐만 아니라 제3종 저공해 차량 인증을 획득하여 친환경성과 경제성까지 갖췄다.

아카디아는 고속 주행과 급커브 시 충격은 줄여주고 단단하게 차체를 지지해 주는 느낌을 받았다. 주파수 감응형 댐퍼가 적용된 ‘퍼포먼스 서스펜션’이 노면에서 발생하는 진동 주파수를 실시간으로 감지하여 감쇠력을 자동으로 조절해 준다.

아울러 ‘티맵 오토’가 기본 탑재되면서 15인치 대형 센터 디스플레이의 활용도가 매우 높았다. 태블릿을 사용하듯 디스플레이를 분할해 네비게이션과 다른 기능을 한 번에 활용하는 것도 가능했다.

GMC는 지난 27일부터 캐니언과 아카디아를 공식 판매 중이다. 각각 국내 출시 가격은 개별소비세 3.5% 포함 기준 7685만원, 8990만원이다.