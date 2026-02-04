현대차 6만794대·기아 6만4502대 하이브리드 선전 판매 4대 중 1대는 친환경차

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차그룹이 자동차 관세 재인상 가능성 등 불확실성 속에서도 미국 시장에서 역대 1월 최고 기준 실적을 올렸다.

4일 현대차그룹에 따르면, 올해 1월 현대차(제네시스 포함)·기아의 미국 합산 판매량이 전년 동기보다 7.7% 늘어난 12만5296대를 기록한 것으로 집계됐다.

현대차는 지난달 미국에서 6만794대를 팔아 전년 동기 대비 2.4% 늘었다. 제네시스는 6.6% 증가해 5170대가 판매됐다.

이는 역대 1월 중 최대 판매 기록으로 ‘펠리세이드’(8604대)가 전년 동기 대비 28.7% 증가하며 성장세를 견인했다. ‘코나’(5321대)도 21.9% 증가하면서 스포츠유틸리티차(SUV)가 흥행에 성공했다. 베스트셀링 모델은 ‘투싼’으로 1만4428대 판매됐다.

기아 역시 전년 동기 대비 13.1% 증가한 6만4502대를 판매하며, 1월 중 최대 판매 기록을 썼다. 셀토스는 85.8% 증가한 5278대를 기록했고 카니발, 니로, K5 모두 높은 성장세를 보였다. 베스트셀링 모델은 ‘스포티지’로 1만3984대 판매됐다.

현대차와 기아가 관세 불확실성에도 불구하고 전기차 보조금 폐지에 따른 미국 내 수요 변화에 다양한 하이브리드 모델로 대응한 것이 판매 증가로 이어진 것으로 풀이된다.

실제, 하이브리드 차량은 전년 동기 대비 65.7% 증가한 2만7489대를 기록했다. 현대차가 1만4316대로 51.9% 증가했고, 기아는 1만3173대로 83.8% 늘어났다. 전체 친환경차 판매는 3만1960대로 전년 동월0대비 36.9% 증가했다.

전기차는 현대차·기아 합산 4471대 판매돼 전년 동기 대비 33.7% 감소했다. 미국 내 현대차·기아 친환경차 판매 비중 25.5%를 기록했다.