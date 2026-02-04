지난해 말 교육부 인가 절차 마무리 3월 정식 개학 준비

[헤럴드경제=박지영 기자] LG AI대학원이 교육부 인가를 받은 공식 석·박사 학위 과정으로의 전환을 앞두고 사내 과정의 마지막 학위수여식을 진행하며 본격적인 새 출발을 준비하고 있다.

LG는 지난 3일 서울 마곡 K스퀘어에 위치한 LG AI대학원에서 사내 학위 과정을 마친 졸업생 2명에 대한 학위수여식을 개최했다. 이번 행사는 LG AI대학원이 교육부 공식 인가를 받은 학위 수여 기관으로 전환되기 전 치러진 마지막 사내 학위수여식이라는 점에서 의미를 더했다.

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 이날 “현업과 학업을 병행하며 AI 역량을 갖춘 변화의 주역으로 성장한 졸업생들의 열정에 깊은 존경과 축하를 보낸다”며 “각자의 현장에서 끊임없는 학습과 실행을 통해 LG의 미래를 이끌어 주길 기대한다”고 말했다.

LG AI대학원은 2022년 3월 산업 현장의 문제를 AI로 해결할 수 있는 전문가 양성을 목표로 설립된 사내 대학원이다. 지난 5년간 석사 졸업생 13명과 박사 졸업생 2명을 배출하며 LG의 AI 인재 육성 전략을 상징하는 사례로 자리매김해 왔다.

이번에 학위를 받은 나영탁 LG전자 AI SW플랫폼개발팀 책임연구원과 신윤호 LG유플러스 서비스AI리서치팀 선임은 공식 인가 대학원과 동일한 수준의 교육과정을 수료했으며, SCI급 논문 게재라는 성과를 거뒀다.

나영탁 책임연구원은 AI 영상 인식 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 새로운 방법론을 연구했다. 단일 이미지에서 얻은 정보와 두 장의 이미지를 비교해 얻은 정보를 함께 활용·보완하는 방식으로, 자율주행 분야에서 도로 상황을 보다 정확히 인식하는 데 활용 가능성이 높은 기술로 평가받고 있다.

신윤호 선임은 비전언어(VL) 모델과 대규모 언어모델(LLM)을 결합해 영상 속 인물의 행동을 인식하고 이를 직관적인 설명으로 생성하는 기술을 개발했다. 해당 기술은 영상 내 특정 동작 발생 시점을 탐지하는 ‘액션 스포팅(Action Spotting)’ 평가에서 글로벌 최고 수준의 모델을 능가하는 성과를 기록하며 기술적 잠재력을 인정받았다.

LG AI대학원은 지난해 말 교육부 인가를 완료하고, 국내 최초로 공식 석·박사 학위 수여가 가능한 사내 대학원으로 전환된다. 오는 3월에는 입학시험을 통과한 석사 과정생 11명과 박사 과정생 6명과 함께 정식 개학을 앞두고 있다.

정혜연 LG AI연구원 아카데미팀장은 “LG AI대학원은 그동안 LG의 AI 전문가를 양성하며 고객 경험과 차별화된 가치 창출에 집중해 왔다”며 “앞으로는 산업과 학계의 경계를 허물고 대한민국 AI 산업의 미래를 이끌 연구 리더를 양성하는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한편 구광모 ㈜LG 대표는 “세상을 바꾸는 기술과 혁신은 인재에서 시작되고, 이들이 곧 국가 경쟁력의 원천”이라는 경영 철학을 바탕으로 미래 인재 육성의 중요성을 뚝심 있게 강조해 온 바 있다.

LG는 LG AI대학원이 산업·연구·교육을 연결하는 융합 플랫폼이자 AI 인재 양성의 모범 사례로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.