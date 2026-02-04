행정 266명·사회복지 59명 등 3월·4월·6월·10월 4회 시행

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 올해 공무원 549명을 신규 채용한다고 4일 밝혔다.

직급별로는 ▷9급(행정 등 18개 직렬) 513명 ▷8급(간호 직렬) 27명 ▷7급(행정·수의 직렬) 6명 ▷연구직(환경연구, 농촌지도 직렬) 3명이다. 업무 분야별로는 ▷행정직 266명 ▷사회복지직 59명 ▷세무직 23명 ▷전산직 6명 ▷사서직 3명 ▷속기직 1명 등 행정직군이 358명으로 가장 많다.

또 ▷시설직 48명 ▷간호직 27명 ▷공업직 23명 ▷녹지직 20명 ▷보건직 17명 ▷환경직 16명 ▷농업직 9명 ▷방재안전직 9명 ▷의료기술직 5명 ▷방송통신직 5명 ▷수의직 4명 ▷운전직 3명 ▷해양수산직 2명 등 과학기술직군 188명과 ▷환경연구 2명 ▷농촌지도 1명 등 연구직 3명을 선발한다.

이 가운데 사회적 약자의 공직 진출 확대를 위해 ▷장애인 21명 ▷저소득층 10명 ▷북한이탈주민 1명 등 총 32명과 지역 우수 고졸자의 취업 지원을 위한 ▷기술계고 졸업자 3명을 구분모집으로 선발한다.

특히 울산시는 올해부터 수의직은 필기시험 없이 서류·면접 전형으로 선발한다. 또한 토목·건축 9급 일부는 전문 인력 확보를 위해 관련 자격증 소지자를 대상으로 경력채용을 실시할 계획이다.

시험 일정은 ▷제1회(수의 7급 서류·면접) 임용시험은 3월 13일 ▷제2회(토목·건축 9급 경력채용) 4월 25일 ▷제3회(9급 공개경쟁 등) 6월 20일 ▷제4회(7급 공개경쟁 및 고졸 경력경쟁 등) 10월 31일에 시행한다.

응시원서는 지방자치단체 인터넷 원서접수센터(http://local.gosi.go.kr)를 통해 하며, 장애인 및 임신부 응시자는 장애유형 등에 따라 편의제공을 신청할 수 있다. 기타 자세한 내용은 울산시 누리집(www.ulsan.go.kr) 시험정보란과 지방자치단체 인터넷 원서접수센터 게시 공고문을 참고하면 된다.