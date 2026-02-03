빌리 아일리시 “빌어먹을 ICE”…이민단속정책 정면 비판 네티즌들 “아일리시 소유 202억원 호화저택 원주민들에 돌려줘라” 비판 英 유명 코미디언 “시상식은 정치발언 자리 아냐”

“도둑맞은 땅에서는 그 누구도 불법이 아니다. 나는 여기서 희망을 느끼고 우리는 계속 목소리를 내야한다.” 지난 1일(현지시간) 빌리 아일리시의 ‘그래미 어워즈’ 수상 소감

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국의 인기 가수 빌리 아일리시가 도널드 트럼프 행정부의 강경한 이민 단속 정책을 정면으로 비판한 뒤 오히려 역풍을 맞고 있다.

지난 1일(현지시간) 미국 최고 권위의 대중음악 시상식으로 꼽히는 그래미 어워즈 무대 음악 시상식에서 미국을 “도둑맞은 땅”이라고 언급한 것이 화근이 됐다.

온라인상에선 아일리시가 “도둑맞은 땅에서는 그 누구도 불법이 아니다”고 한 발언을 놓고 그가 소유한 호화 저택부터 내놓아야 한다는 비판이 제기됐다. 아일리시의 말대로 미국이 도둑맞은 땅이라면, 건국 이전에 거주하던 원주민들에게 집을 돌려줘야 한다는 지적이다.

엑스(X·옛 트위터)의 유명 ‘마가(MAGA· 미국을 다시 위대하게)’ 계정인 ‘앤드워크니스(EndWokeness)’는 이날 게시글을 통해 “아일리시가 미국을 ‘도둑맞은 땅’이라 부른다”며 “아일리시가 소유한 LA의 1400만달러(약 202억9000만원)짜리 저택은 한때 원주민이던 통바(Tongva) 부족이 살던 곳에 지어졌다. 돌려줄 계획은 있나”고 비판했다. 해당 게시글은 현재 24만개 이상의 ‘좋아요’를 받았다.

앞서 아일리시는 지난 1일 미국 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’에서 ‘송 오브 더 이어(Song of the Year, 올해의 노래)’를 수상했다. 그는 수상소감 대신 “빌어먹을 아이스(ICE, 미국 이민세관단속국)”라며 미국 건국 역사를 지적하고 이민세단속국을 강도 높게 비판했다.

이에 보수 성향 평론가들과 정치권 인사들도 아일리시가 위선적이고 보여주기식 행동을 하고 있다며 그의 발언을 문제 삼았다.

마이크 리(공화·유타) 상원의원은 이날 자신의 엑스 계정에 “‘미국이 도둑맞은 땅’이라고 외치는 이들은 솔선수범해야 한다”며 “아일리시의 기준에 따라 자신의 재산을 토지신탁에 넣어 토지 권리를 주장할 수 있는 이들을 위해 재산이 관리돼야 한다”고 지적했다. 아일리시가 소유한 부동산 자산을 원주민들에게 넘겨야 한다는 지적이다.

영국 언론인 줄리아 하틀리 브루어도 엑스에 “정말로 그 말을 믿는다면 (아일리시는) 말리부 해변가에 위치한 수백만파운드의 주택을 불법 이민자들에게 기꺼이 넘겨야 할 것”이라면서 “하지만 그러지 않을 것이다. 결국 연예인의 허세 섞인 포즈일 뿐”이라고 비판했다.

빌리 아일리쉬 외에도 이날 수상자들은 한 목소리로 도널드 트럼프 행정부의 강경한 이민단속 정책과 최근의 총격 사건들을 규탄했다. 시상식에 참여한 음악인들은 ‘ICE 아웃’ 배지를 옷에 달고 모습을 드러내기도 했다.

하지만 일각에선 그래미 어워즈가 트럼프 행정부의 이민 단속 정책을 비판하는 정치적 성토의 장으로 바뀌었다는 지적도 제기됐다.

영국 출신 코미디언 겸 배우 리키 저베이스는 이날 자신의 엑스 계정에 “아직도 말을 안 듣네”라는 글과 함께 사진을 게재했다. 그는 지난 2020년 개최된 제77회 골든글로브 시상식 당시 했던 발언을 게시글에 올렸다다음은 저베이스의 게시글 내용.