K9·레드백 시연 및 천무 생산라인 둘러봐 “현대화된 생산시설 인상적”

[헤럴드경제=한영대 기자] 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관이 한국 방산 역량을 직접 확인하기 위해 한화오션 거제사업장에 이어 한화에어로스페이스 창원사업장을 방문했다.

3일 업계에 따르면 퓨어 장관과 캐나다 기업 대표단 등 30여명은 이날 경남 창원특례시 한화에어로스페이스 2·3사업장을 찾았다.

퓨어 장관 일행은 현장에서 K9 자주포, K10 탄약운반차, 천무의 생산 라인을 견학했다. 또 K9, 레드백, K21 장갑차의 기동 시연을 참관했다. 이들은 주요 장비에 직접 탑승해 성능을 직접 체험하기도 했다.

캐나다는 예정보다 6년 앞선 2030년 250대 규모의 보병전투장갑차를 육군에 도입할 계획을 밝혔다. 한화에어로스페이스는 이날 퓨어 장관 대표단에 북대서양조약기구(NATO) 6개국을 포함해 현재 10개국 이상에서 운용 중인 K9과 천무, 레드백을 연계한 화력·기동 통합 설루션을 제안했다.

한화에어로스페이스는 캐나다 현지 방산 생태계 구축을 위한 파트너십도 제안했다. 호주 멜버른 인근 질롱시에 구축한 현지 생산기지인 H-ACE의 사례를 소개하며 캐나다 내에도 이 같은 제조 거점을 구축해 현지 고용 창출과 기술 이전에 기여하겠다는 의지를 전했다.

손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 “수십 년간 축적된 한화의 기술력과 납기 준수 역량을 바탕으로 캐나다 군 현대화의 최고 파트너가 되겠다”고 말했다.

퓨어 장관도 “한화의 현대화된 생산 시설과 높은 기술 수준이 매우 인상적이고 놀랍다”며 “이번 방문이 향후 양국의 방산 협력을 구체화하는 중요한 계기가 될 것”이라고 화답했다.

한편, 퓨어 장관은 전날 한화오션 거제사업장을 방문해 잠수함 건조 역량을 살펴본 바 있다. 시운전 중인 장영실함에 승함해 잠수함의 우수성도 직접 확인했다.