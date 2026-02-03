[헤럴드경제=이명수 기자] 3일 오후 2시59분께 경기 시흥시 정왕동 SPC 삼립 시화공장에서 불이 났다.

“공장 안에 불이 났다”는 신고를 받고 출동한 소방당국은 오후 3시6분께 대응 1단계를 발령해 진화 작업을 벌이고 있다. 투입한 소방력은 장비 37대와 소방관 77명 등이다.

아직 확인된 인명피해는 없다.

경찰과 소방당국은 불이 완전히 꺼지는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.