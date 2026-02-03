[헤럴드경제=이명수 기자] 3일 오후 2시59분께 경기 시흥시 정왕동 SPC 삼립 시화공장에서 불이 났다.
“공장 안에 불이 났다”는 신고를 받고 출동한 소방당국은 오후 3시6분께 대응 1단계를 발령해 진화 작업을 벌이고 있다. 투입한 소방력은 장비 37대와 소방관 77명 등이다.
아직 확인된 인명피해는 없다.
경찰과 소방당국은 불이 완전히 꺼지는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.
husn7@heraldcorp.com
입력 2026-02-03 15:59:00
[헤럴드경제=이명수 기자] 3일 오후 2시59분께 경기 시흥시 정왕동 SPC 삼립 시화공장에서 불이 났다.
“공장 안에 불이 났다”는 신고를 받고 출동한 소방당국은 오후 3시6분께 대응 1단계를 발령해 진화 작업을 벌이고 있다. 투입한 소방력은 장비 37대와 소방관 77명 등이다.
아직 확인된 인명피해는 없다.
경찰과 소방당국은 불이 완전히 꺼지는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.
구윤철 “다주택자 마지막 기회”…5월 9일까지 계약분 3~6개월 양도세 중과 유예 검토
[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치를 종료하되, 기존 조정대상지역에는 3개월, 신규 조정대상지역에는 6개월의 잔금·등기 유예 기간을 부여하는 보완 방안을 추진한다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 3일 열린 국무회의에서 “비정상과 불공정 행위를 정상화할 필요가 있기 때문에 이번에 중과유예 조치는 종료할 예정”이라며 “다
단독 [단독]청와대 “다주택자 집 팔라 내부에도 적용” 53인 중 20명이 ‘부동산 증세’ 대상 [부동산360]
청와대 참모진 53인 중 20인이 이재명 대통령이 증세 대상으로 언급한 다주택자·비거주 1주택자에 해당하는 것으로 나타났으며, 이 대통령은 5월 9일 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 “마지막 기회”라며 다주택자에게 최후 통첩을 날렸고, 실거주 하지 않는 1주택자에 대한 장기보유특별공제(장특공제) 세제 개편도 시사했다.
“기차에 540t 실었다” 北에 밀가루 무더기로 수출하는 ‘이 나라’
[헤럴드경제=이원율 기자]러시아가 북한에 밀가루 540t을 보냈다고 미국의 북한전문 매체 NK뉴스가 26일(현지시간) 전했다. NK뉴스에 따르면 러시아 연방 검역 세관 시베리아지부는 보도자료에서 쿠즈바스 노보쿠즈네츠크에서 만들어진 밀가루가 13일부터 3차례 품질검사를 한 뒤 기차에 실었다고 밝혔다. 쿠즈바스는 최근 몇 년간 북한에 밀가루를 반복적으로 수출한 곳이다. 러시아가 북한에 밀가루를 보내는 것은 올해 들어선 처음이다. 북한은 최근 러시아와의 관계 강화와 경제 교류 확대 일환으로 밀을 주요 식량으로 삼고 밀 소비를 장려했다. 지난해 1~7월 북한의 러시아산 밀가루 수입액은 330만달러(약 48억원)였다. 전년 동기 대비 50% 증가한 값이다. 김정은 북한 국무위원장은 2021년 말에 열린 노동당 제8기 4차 전원회의에서 “인민의 식생활 문화를 흰쌀밥과 밀가루 음식 위주로 바꾸겠다”며 ‘새시대 농촌 혁명강령’을 제시한 바 있다. 기존 북한 주민들의 주식이자 배급식량이었던 강냉이(
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.