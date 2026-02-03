3일 경기도의회서 출마 기자회견 “이재명 대표의 ‘입’에서 이재명 정부의 ‘손발’로, 경기도 성공시대 열 것”

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 권칠승 의원(경기 화성병)이 오는 3일 오후 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “기본이 든든한 경기도, 덜 피곤한 경기인”을 슬로건으로 내걸고 차기 경기도지사 선거 출마를 공식 선언했다.

이날 출마 선언식에는 경기도의회 김태형, 김회철, 박진영, 신미숙, 이진형, 이홍근, 장한별 의원, 화성시의회 배현경, 유재호, 위영란, 이해남 장철규 의원 등 도내 광역ㆍ기초 의원들이 함께하며 권 의원의 도전에 힘을 실었다.

권 의원은 선언문을 통해 “경기도는 대한민국 경제의 중심지로 성장했지만, 도민들의 출퇴근은 여전히 길고 주거와 양육의 부담은 줄지 않았다”고 진단하며, 도정의 패러다임을 ‘양적 성장’에서 ‘도민의 피로 해결’로 전환하겠다고 밝혔다.

권 의원은 자신을 “33년차 경기인이자 김대중ㆍ노무현ㆍ문재인ㆍ이재명 등 네 명의 대통령 지도자와 호흡을 맞춘 30년 민주당원”으로 소개하며, 입법ㆍ행정ㆍ중앙ㆍ지방을 아우르는 경험을 바탕으로 경기도의 새로운 도약을 이끌 적임자임을 강조했다.

권 의원은 ‘덜 피곤한 경기’를 위한 구체적 해법으로 교통과 주거 혁신을 약속했다. 그는 ▲지하철 지상역 상부 공간을 ‘준종합 의료클러스터’, ‘돌봄 시설’, ‘초역세권 임대주택’으로 개발해 덜 피곤한 경기의 핵심 거점으로 조성하고, ▲1회 환승으로 완성되는 ‘최소 환승 교통체계’ 출퇴근길 구축, ▲전세사기 피해 주택을 경기도가 직접 매입해 공공임대주택으로 전환하는 주거 안정 대책도 내놓았다.

‘모두의 경기’ 비전으로는 파격적인 돌봄 정책을 제시했다. 권 의원은 “육아는 미래에 대한 투자”라고 강조하며, 현재 영유아기에 집중된 지원을 넘어 ▲부모의 직접 육아가 초등학교 졸업 시기까지 가능하도록 지원하는 ‘경기도형 기본돌봄’을 도입하겠다고 밝혔다.

경기도 미래 분야에서는 ‘멈추지 않는 대한민국 성장엔진’을 목표로 논쟁적인 이슈를 정면 돌파하겠다는 의지를 보였다. 권 의원은 반도체 클러스터의 전력 수급 문제 해결을 위한 ▲SMR(소형모듈원자로)의 필요성을 강조하며, “반도체는 원하면서 발전소는 기피하는 님비(NIMBY)로는 경기도의 미래가 없다”, “산업 육성에 필요한 논쟁을 피하지 않고 정면으로 돌파하겠다”고 목소리를 높였다. 아울러, ▲‘꿈의 암 치료기’로 불리는 중입자 치료센터를 유치하여, “경기도를 아시아를 대표하는 글로벌 메디컬 랜드마크로 도약시키겠다”는 포부를 밝혔다. 이 외에도 ▲경기도형 규제샌드박스 도입 ▲과감한 DMZ 개방 및 생태·평화 공간 조성 등을 약속했다.

권 의원은 마무리 발언으로 이재명 정부와의 강력한 파트너십을 강조했다. 그는 “수석대변인으로서 이재명의 생각을 국민께 전했던 제가, 이제는 도지사가 되어 그 말을 현실의 정책으로 완성하겠다”며 “경기도의 성공을 통해 민주당 전성시대를 열겠다”고 포부를 밝혔다.