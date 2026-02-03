[헤럴드경제=조용직 기자] (사)대한산악연맹(회장 조좌진)은 2일 국회도서관 소강당에서 김영호 국회의원, 이용우 국회의원과 공동으로 ‘국립공원 이용제도 개선 및 산악활동 관리체계 선진화를 위한 공청회’를 열었다고 밝혔다.

이번 공청회에서는 암·빙벽등반 신고제, 입산금지구역 운영 기준, 산악활동 유형별 안전·환경 관리체계 등 주요 쟁점을 중심으로 현장의 목소리와 정책적 대안을 폭넓게 논의했다.

주제 발표를 맡은 이향수 건국대학교 교수는 국내 산지 및 국립공원 정책이 보전과 통제에 과도하게 집중돼 있다며, 특정 위험 구간만 제한하거나 자율 책임을 강화하는 책임 기반형 관리 모델로의 전환 필요성을 제시했다.

남선우 한국등산연구소 자문위원·한국등산연구소 소장은 기상특보 시 일률적인 입산 통제가 사고 예방을 명분으로 한 방어적 행정에 불과하다고 지적했다.

대한산악연맹은 이번 공청회에서 도출된 의견을 바탕으로 정부 및 관계 기관과 지속적인 협의를 이어갈 계획이다.