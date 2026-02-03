비상계엄 이후 대통령실 증거인멸 혐의

[헤럴드경제=이용경 기자] 3대 특검 인계 사건을 수사 중인 경찰이 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 이후 대통령실 PC를 초기화한 의혹을 받는 윤재순 전 대통령비서실 총무비서관을 피의자로 소환했다.

경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 3일 오전 윤 전 비서관을 공용전자기록 등 손상, 대통령기록물관리법 위반, 직권남용 등 혐의 피의자로 불러 조사 중이다. 경찰 특수본이 윤 전 비서관을 소환 조사하는 건 이번이 처음이다.

윤 전 비서관은 12·3 비상계엄 이후 정진석 전 대통령비서실장과 함께 대통령실 PC 1000여대를 초기화(포맷)해 증거를 인멸한 의혹을 받는다.

앞서 비상계엄 사태와 관련해 내란·외환 사건을 수사한 조은석 특별검사팀(내란특검)은 윤 전 비서관과 정 전 비서실장의 대통령실 PC 초기화 의혹과 관련해 상당 부분 수사를 진행했다. 하지만 대통령기록물 증거 분석이 끝나지 않아 사건을 경찰 국수본에 넘겼다.

한편 내란특검은 수사 과정에서 윤 전 비서관이 당시 총무비서관실 직원들에게 “제철소 용광로에 넣어 PC를 폐기하라”고 지시했다는 진술도 확보했던 것으로 전해졌다.