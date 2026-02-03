박성혁 한국관광공사 사장 간담회 3대 키워드·10대 사업 경영비전 발표 2028년 꿈의 관광객 3000만명 목표 K-콘텐츠 기반, 다양한 테마상품 개발

박성혁 신임 한국관광공사 사장이 외국인 관광객 3000만 명 유치 목표를 2028년까지 달성하겠다는 야심 찬 계획을 밝혔다. 이는 당초 계획보다 2년 당겨진 수준이다.

박 사장은 2일 서울 중구 프레스센터에서 취임 첫 기자간담회를 열고, 이 같은 내용의 경영 비전을 공개했다. 그는 외국인 관광객을 2026년 2200만 명, 2027년 2600만 명 등을 유치한 데 이어 2028년엔 꿈의 목표인 ‘3000만 명’을 넘어서겠다는 계획이다.

▶K-관광, 국내 3위 산업으로 키운다=박 사장은 “2026년은 다방면으로 확장하는 K-콘텐츠의 인기를 기반으로 다양한 테마상품을 개발해 우리 국민이 많이 가는 곳에 외국인들도 갈 수 있게 하겠다”면서 “나아가 관광이 한국 경제의 새로운 성장동력으로 자리 잡을 수 있도록 기반을 다져, 3년 이내에 우리 수출 산업 중 3위권이 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

박 사장은 이를 위해 에미레이트항공·미국 델타·일본 ANA·중국 에어차이나 등 글로벌 항공업계와 메리어트·힐튼 등 호텔, 트립닷컴·에어비엔비·클룩·아고다 등 글로벌 온라인 여행사(OTA)와의 글로벌마케팅 파트너쉽을 확대, 실질적인 관광산업 발전을 도모하겠다고 강조했다.

이날 공개된 한국관광공사의 3대 키워드와 10대 사업은 ▷유입-오게하는 힘: (직접 공략하는) 시장별 맞춤형 마케팅, (더 많이 쓰게 하는) 고부가 시장 선점, (관심을 방한으로) K-컬처 브랜드 마케팅, (다시 찾게 하는) 외래객 불편 개선 ▷체감-머무르게 하는 힘: (더 많이 가게 하는) 국민 휴가지원 패키지, (데이터로 발견하는) 주제별 명소 발굴 프로젝트, (더 오래 머무는) 지역 체류형 콘텐츠 육성 ▷도약-미래를 여는 힘: (하나의 문으로) AI 기반 단일 안내플랫폼 전환, (방한 외래객 연 3000만명의 나침반) 한국관광 데이터랩 AI 내재화, (생태계를 혁신하는) 관광산업 스케일 업 등이다.

▶방한 수요 및 체류형 관광 콘텐츠 확대=한국관광공사는 이를 위해 정확한 데이터를 기반으로 한 맞춤형 해외 마케팅을 확대하기로 했다. 핵심시장인 중화권·일본은 지역·소도시 등 ‘n차 재방문 수요’ 확대에 집중하고, 동남아·중동 등 성장시장은 K-컬처 연계 상품을 통해 방한 수요를 적극 흡수한다. 구미주 시장은 K-컬처를 활용한 온오프라인 접점을 확대해 신규 수요 창출에 나선다.

의료·웰니스·MICE(전시·컨벤션) 등 고부가시장을 전략적으로 선점해 단순히 방문객 수만 늘리는 양적 성장에서 벗어나 한국관광의 질적 성장을 선도한다. 의료·웰니스·뷰티 등 한국의 강점을 살린 융·복합 상품으로 고소비층을 집중 공략하고, 중·대형 국제회의 유치도 확대해 고부가·지역방문 단체 수요를 함께 끌어올릴 계획이다.

아울러 K-컬처에 대한 세계인의 관심이 실제 방한으로 이어지도록 ‘방한 전환형’ K-컬처 브랜드 마케팅을 추진한다. 광고 등 시청각 중심의 홍보를 넘어 소비자 참여를 유도하는 경험형 캠페인을 확대하고, 시장별 선호를 반영한 콘텐츠 기획과 현지 인플루언서 협업을 통해 방한 소구력을 높인다.

국내관광 활성화를 위해 ‘국민 휴가지원 패키지’를 확대한다. 인구감소 지역 여행 시 여행경비의 절반을 환급하는 ‘지역사랑 휴가제’ 시범사업을 농·어촌 20개 지역에서 추진하고, 근로자 휴가지원 사업에 지역사랑 상품권 사용을 도입해 지역 내 소비를 촉진한다. 또한 숙박 할인권 사업에 2박 이상 연박 할인, 섬 지역 할인을 확대해 지역 체류를 늘린다.

▶AI·데이터로 관광 산업 혁신=한국관광공사는 또 올해 신설된 관광AI혁신본부를 중심으로 2028년까지 관광 안내체계를 ‘AI 기반 단일 안내 플랫폼’으로 전환하고, 다수의 B2C(소비자 대상) 채널을 ‘비짓코리아(visitkorea)’ 중심으로 일원화하기로 했다. 다국어 통합 안내 챗봇인 ‘AI 여행비서’ 개발을 통해 여행객들의 이용 편의를 높인다.

관광공사의 빅데이터 플랫폼인 ‘한국관광 데이터랩’의 AI 내재화·고도화를 통해 방한객 3000만 명 시대로 가는 데이터 기반을 강화한다. 데이터랩 전용 sLLM(소형 거대언어모델)을 구축해 AI 기반 데이터 분석·해설 기능을 고도화하고, 공공·민간의 관광데이터를 결합해 활용도 높은 고부가가치 데이터로 재생산하는 관광데이터 허브를 구축한다.

아울러 관광산업 생태계 경쟁력 강화를 위해 혁신기술을 보유한 관광벤처와 지역 관광기업의 발굴·지원을 확대하고, 대·중견기업과의 오픈 이노베이션을 통해 시장을 선도하는 기술 실증과 해외 진출까지 적극 지원할 계획이다.

이와 함께 대한민국 곳곳의 명소를 발굴하는 ‘주제별 명소 발굴 프로젝트’를 새롭게 추진한다. 글로벌 축제 선정을 확대하는 한편, 섬 관광 등 체류형 관광콘텐츠 육성을 통해 관광객이 지역에 ‘더 오래’ 머무는 구조를 만든다.

함영훈 기자