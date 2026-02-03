[헤럴드경제=나은정 기자] 아파트 공동현관 앞에 상습적으로 불법 주차를 해온 차주가 “경고 스티커를 붙이면 아파트 입구를 막겠다”는 취지의 메모를 남겨 공분을 사고 있다.

2일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 아파트 공동현관 앞에 보란 듯 불법 주차를 해 둔 차량의 사진이 올라왔다.

해당 차량 앞유리에는 차주가 적은 메모가 붙어있는데, 차주는 “스티커 제발 붙여주세요. 붙이면 아파트 입구 가로로 막습니다. 휴대폰도 끕니다’라고 경고했다.

사진을 공개한 글쓴이 A씨는 경남 김해에 입주한 지 약 3년 된 신축 아파트 단지에서 벌어지고 있는 일이라며 해당 차주의 불법 주차 문제를 지적했다.

A씨에 따르면 해당 아파트 측은 공동현관 앞에는 안전사고 예방을 위해 주차를 하지 말아달라고 수차례 안내됐으나, 문제의 차주는 같은 장소에 반복적으로 주차를 해 왔다.

심지어 차주는 아파트 측이 경고 스티커를 붙이면 떼서 바닥에 버리거나 벽에다 붙이는 행동을 계속했고, 여러 차례 주의를 받자 이윽고 협박에 가까운 메모를 남긴 것이다.

A씨는 “뭐가 그리 뻔뻔한지 아예 아파트 입구를 막겠다고 협박까지 한다”며 “차로 (문제의 차를) 막아놓고 싶은데, 입주민 통행에 방해가 될 것 같아서 참고 있다. 현실적인 해결책이 있는지 궁금하다”고 토로했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “본인은 생에 첫 외제차라 가슴이 웅장한가 보다”, “관리사무소에 얘기해서 해당 구역에 주차방지봉 설치해 달라고 하라”, “저런 사람은 신상을 공개해야 한다”, “살면서 얼마나 많은 사람한테 민폐를 끼쳤을지 상상도 못하겠다”, “관리사무소나 입주자대표회의, 경찰도 제대로 손을 못 대는 현실이 더 문제”라는 등 비판을 쏟아냈다.