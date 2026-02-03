상장협, 주주총회 지원 서비스 실시 배당 절차 개선 등 올해 주요 이슈 지원

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국상장회사협의회는 2일 유가증권시장 상장회사를 대상으로 ‘2026년 정기주주총회 종합지원서비스’를 이날부터 실시한다고 밝혔다.

해당 서비스는 주주총회 준비에서 개최에 이르기까지 전 단계에서 발생할 수 있는 실무상 어려움을 체계적으로 지원하기 위해 마련됐으며 매년 상장회사 정기주주총회 개최 시기에 맞춰 운영되고 있다.

상장협은 “독립이사 관련 정관변경, 분리 선출 감사위원의 추가 선임 등 개정 상법에 따른 지배구조 요건 충족, 임원 보수 한도 승인 시 특별이해관계인의 의결권 제한, 배당 절차 개선을 통한 주주환원 확대, 원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 행사 방법의 다양화, 기관투자자·소액주주의 활발한 주주제안 활동 등이 (이번 주주총회의) 주요 이슈 사항이 될 것”이라고 전망했다.

정기주주총회 종합지원서비스는 ‘주주총회 헬프 데스크(Help Desk)’를 통한 실무 상담, 최신 법령 및 규정을 반영한 ‘정관 정비 컨설팅’, 주주총회 운영상 필요한 법률적 조언 등을 현장에서 제공하는 ‘주주총회 참관 지원’, 의안 분석을 통해 투자자의 의결권 행사 방향을 예측하는 ‘주총 의안 검토 서비스’ 등으로 구성된다.

서비스 이용을 원하는 유가증권시장 상장회사는 한국상장회사협의회 홈페이지를 통해 이용 방법을 확인할 수 있다.