해외 첫 플래그십 브랜드 하우스 글로벌 전략 거점, 중국 공략 강화

LF 헤지스(HAZZYS)가 글로벌 플래그십 전략의 첫 해외 거점인 ‘스페이스H 상하이’를 공식 오픈했다고 3일 밝혔다.

‘스페이스H 상하이’는 명동에 있는 ‘스페이스H 서울’에 이어 두 번째로 선보이는 헤지스의 플래그십이자, 해외에 처음 공개하는 브랜드 하우스다. 특히 상하이 신천지는 글로벌 럭셔리 브랜드가 밀집한 상권이다. 헤지스는 ‘프리미엄 경험’에 적극적인 20~40대 현지 고객과 글로벌 관광객에게 브랜드의 존재감을 알릴 계획이다.

외부는 핵심 브랜드 스토리인 ‘영국 로잉 클럽 문화(Rowing Club Culture)’를 현대적이고 조형적인 건축 언어로 재해석한 ‘글라스 슁글 빌딩(Glass Shingles Building)’으로 꾸몄다. 건축·인테리어는 셀린느, 생로랑, 질샌더 등 주요 럭셔리 브랜드의 플래그십을 설계한 ‘Casper Mueller kneer Architects’가 맡아 완성도를 높였다.

실내는 총 130평 규모다. 라커룸을 연상시키는 월 유닛, 조정 장비, 빈티지 가구, 컬러 러그 등이 ‘헤리티지 박물관’에 들어온 듯한 몰입형 경험을 제공한다.

1층에선 브랜드 철학을 직관적으로 경험할 수 있다. 아이코닉 컬렉션을 비롯해 데님 라인 ‘헤지스 블루’, 프리미엄 라인 ‘그리니치’, ‘로잉 클럽 컬렉션’, 브랜드 캐릭터 ‘해리(HARRY)’ 등을 선보인다. 2층에는 이중 높이로 설계된 VIP 라운지를 마련했다. 1층과 2층을 잇는 공간에는 헤지스의 브랜드 스토리를 담은 AI 기반 영상과 대형 조정 장비 오브제를 전시한다.

헤지스는 2007년 중국 3대 신사복 기업 중 하나인 ‘빠오시냐오 그룹’과 전략적 파트너십을 맺고, 라이선스·유통 복합 모델로 현지 사업을 전개해 왔다. 상하이 강후이, 캐리 센터, 남경 금응 등 백화점과 대형 쇼핑몰을 중심으로 600여개 매장을 운영 중이다.

2019년과 2024년에는 빠오시냐오 그룹과 함께 런던패션위크에 참가해 위상을 높였다. 지속적인 투자로 지난해(2025년) 중국 매출은 전년 대비 10% 성장세를 기록했다.

김상균 LF 대표이사는 “중국 시장에서 헤지스는 글로벌 프리미엄 브랜드와 동일한 기준으로 평가받는 단계에 진입했다”며 “브랜드 정체성과 경쟁력을 더 정교하게 확장하고, 공간·콘텐츠·제품 전반에 걸친 중장기 투자를 지속할 것”이라고 말했다. 김진 기자