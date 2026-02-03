올해 초 기본계약 입찰공고…MBDA사 수의계약 국산 단거리·장거리 공대공미사일 개발도 추진

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청이 한국형 전투기 KF-21 보라매의 추가 무장을 포함한 향후 2년간 추진될 ‘절충교역’ 대상 16개 사업을 공고했다.

특히 KF-21의 타격 능력과 작전 유연성을 높이는 동시에 절충교역을 통해 국내 방위산업계도 글로벌 공급망에 진출할 수 있을 것으로 예상된다.

3일 방산업계에 따르면 방사청은 최근 ‘2026~2027 절충교역 대상사업(예상)’을 확정해 절충교역 참여를 희망하는 기관과 방위산업 기업이 사전에 전략을 수립할 수 있도록 관련 정보를 공개했다.

이번 공고에는 총 16개 사업이 포함됐으며 이 중 핵심은 KF-21 보라매 추가 무장 사업이 꼽힌다.

KF-21에 장착할 중거리 공대공 미사일 미티어(Meteor)는 당초 지난해 말 계약 체결을 목표로 했으나, 일정이 조정되며 이번 절충교역 대상 사업에 다시 포함됐다.

방사청은 올해 초 기본계약 입찰공고를 낼 예정으로 영국·프랑스·이탈리아의 합작기업 MBDA사와 수의 계약으로 진행될 예정이다.

앞서 방사청은 영국 국방부와 최근 방산·군수공동위원회를 개최하고 KF-21에 탑재 예정인 ‘미티어’ 중거리 공대공 미사일 도입을 논의한 바 있다.

영국·프랑스·이탈리아의 합작기업 MBDA의 미티어 중거리 공대공 미사일은 현존 최강으로 평가 받고 있으며 최대 사거리는 300㎞에 달한다. 또 마하 4의 속도로 표적을 추적·타격할 수 있다.

현재 군과 방사청은 유럽산 아이리스-티(IRIS-T)와 미티어 미사일을 장착하는 한편 국산 단거리·장거리 공대공미사일 개발을 추진하고 있다.

KF-21에 장착될 국내산 단거리 공대공유도탄-Ⅱ는 국방과학연구소(ADD) 주관으로 2032년까지 4359억원을 투입해 LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한국항공우주산업(KAI) 등 국내 방산업체와 함께 개발할 예정이다.

김민석 한국국방안보포럼 위원은 “절충교역의 경우 과거에는 경쟁을 통해 국내 방산업체에 도움이 되는 많은 기술이전과 생산물량을 받았으나 대규모 예산 국외구매 경쟁사업에만 집중됐다”며 “국외구매 사업이 최근 단독입찰 혹은 수의계약이 많아 무기 판매측의 절충교역 의지가 많이 떨어진 것이 사실”이라고 진단했다.

김 위원은 “국내 방산업체에 실질적인 도움과 함께 해외업체의 적극적 참여를 유도할 수 있는 제도개선이 필요하다”며 “비경쟁 사업인 추가무장시험 절충교역에 MBDA가 얼마나 적극적으로 한국에 기술이전과 생산협력을 제안할지 주목할 만하다”고 말했다.