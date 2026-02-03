회생개시 후 1년간 14개 폐점…5곳 추가 예정 회생절차 이전 폐점 확정한 6개 점포도 문닫아 점포당 매달 1억원 임대료…구조조정 속도낼듯

[헤럴드경제=강승연 기자] 자금난에 시달리는 홈플러스가 임대점포를 더 빠르게 정리할 수 있다는 관측이 나온다. 물건이 없어 정상 영업이 힘든 상황에서 점포당 연 10억원 넘는 임대료를 부담하기가 불가능해졌기 때문이다.

3일 홈플러스에 따르면, 지난해 3월 기업회생절차를 개시한 이후 이달 말까지 1년간 총 14개의 임대점포에 대해 영업 중단이 이뤄졌다. 지난해 12월 말 가양·장림·원천·일산·울산북구점이 문을 닫았고, 지난달에는 계산·안산고잔·시흥·천안신방·동촌점이 폐점됐다. 이달 중에는 부산감만·문화·울산남구·전주완산 등 4개 점포가 운영을 중단한다.

최근엔 잠실점과 인천숭의점도 영업을 종료하기로 확정했다. 화성동탄·천안·조치원점에 대해서도 영업 중단 방침을 정하고, 임대차 계약 기간에 맞춰 폐점 일정을 검토하고 있다. 이들 점포들이 영업을 끝내면 문을 닫는 임대점포는 총 19개로 늘어나게 된다.

회생절차 개시 이전에 이미 폐점을 확정해 문을 닫은 임대점포는 모두 6개다. 동대문·부천상동·안산선부·내당·동청주·광주계림점이 지난 1년간 잇따라 운영을 중단했다. 부산반여·부천소사·순천풍덕점 등 3곳은 회생절차 전에 폐점 계획을 세웠으나, 아직 영업을 지속 중이다. 회생절차 전까지 정상 운영하던 임대점포 68개 중 28개가 사라지게 된 셈이다.

이들 점포는 모두 임대 점포로, 임대료 협상이 진전되지 않아 철수를 결정한 것으로 보인다. 홈플러스는 회생절차에 돌입한 이후 임대점포에 대해서는 임대주와 임대료 인하 협상을 벌여왔다. 홈플러스는 현금흐름이 악화되며 납품 중단이 이어지는 상황에서 기존 임대료를 그대로 부담하면서까지 계속 영업하기 어렵다는 입장이다.

점포당 임대료는 연 10억원 안팎이다. 최근 영업을 중단하기로 한 잠실점을 보면, 2007년 출점 시 2027년 7월 1일까지 월 1억원, 연 12억원 수준의 임차금을 지급하는 조건으로 임차 계약을 체결했다. 마찬가지로 영업 중단으로 가닥을 잡은 천안점은 연 차임금이 약 18억4500만원으로 설정돼 있다. 임대료가 비교적 낮은 조치원점은 임대차 계약 때 정한 차임금이 연 4억7500만원이다.

지난해 2월 말 기준 홈플러스 리스부채는 4조4000억원이다. 이 가운데 만기 1년 이하는 4400억원, 1년~5년 이하는 1조8800억원, 5년 초과는 2조6500억원이다. 이 같은 부담을 고려하면 임대차 계약이 5년 이하 남은 점포에 대해서는 신속한 폐점이 추진될 것으로 보인다. 마트노조 홈플러스지부에 따르면 영등포·동수원·센텀시티·금천·삼천포·죽도·파주운정점 등은 올해와 내년 계약 만료를 앞두고 있다.

회생계획안 통과 여부도 지켜봐야 한다. 회생계획안이 통과되려면 회생담보권자의 4분의 3, 회생채권자의 3분의 2 이상의 동의가 필요하다. 홈플러스가 회생계획안의 한 축인 3000억원 규모 DIP(긴급운영자금) 대출을 함께 부담하자고 제안한 최대 채권자 메리츠금융은 아직 별다른 입장을 내지 않고 있다. 회생계획안이 통과되면 임대료 추가 조정을 통해 영업 지속을 기대할 수 있지만, 무산돼 청산 절차로 전환되면 임대차 계약도 소멸된다.

홈플러스는 비용 절감을 위해 지점 폐점에 더해 인력 조정에도 나섰다. 오는 8일까지 희망퇴직을 통해 본사 차장 이상 및 부서장 이상 직책자를 내보낼 예정이다. 부실 점포를 정리하는 과정에서 인력 수요가 줄어 효율화가 불가피하다는 이유다. 실제 홈플러스는 자금난 탓에 1월 급여를 지급하지 못하고 있다.

일자리를 잃게 된 직원들은 정부에 DIP 대출을 통한 긴급 자금 수혈을 호소하고 있다. 홈플러스 직원대의기구인 한마음협의회와 임대점주들은 지난달 30일 금융위원회에 DIP 대출을 촉구하는 탄원서를 제출했다. 홈플러스 일반노조는 이재명 대통령과 김민석 국무총리, 박상진 산업은행장을 수신자로 DIP 대출 지원을 촉구하는 청원을 진행한다고 3일 밝혔다. 마트노조 홈플러스지부 안수용 위원장은 이날부터 3차 단식에 돌입했다.