[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 지난달 29일 시청 26층 회의실에서 ‘설 명절 물가안정 대책 회의’를 열고 시민 생활과 직결되는 물가안정 대책 추진 상황을 점검하며 기관별 대응 방안을 논의했다고 3일 밝혔다. 이번 회의는 시와 국세청, 농수산식품유통공사, 공정거래위원회, 농협 등 유관 기관 및 단체 관계자 20여명이 참석했다.

이날 회의에서는 먼저 농축수산물의 안정적 수급과 유통 대책을 집중적으로 점검했다. 시는 설 명절 성수품인 사과, 배, 배추, 무 등 4개 품목 1만1533t을 적기에 공급하고, 도매법인의 출하 선도금 및 출하 장려금 지원을 확대해 산지 집하 활동을 강화하고 있다.

또한 수협 및 냉동·냉장창고 업체에 물량 적기 출하를 독려해 물량 부족 및 가격 불안 요인에 적극 대응할 계획이다. 농협, 대형 유통업체, 전통시장 상인회도 참석해 현재 부산 지역의 성수품 수급 및 유통 상황이 원활함을 확인하고, 향후 수급 차질 시 긴밀히 협력하기로 했다.

이와 함께 시는 ▷시청 목요장터(2.5.) ▷연제구 온천천(2.6.~2.7.) ▷기장군청(2.5.~2.6.) 등에서 직거래 장터를 운영해 농·특산물 할인 판매를 진행하고, 온누리상품권 환급 행사(농축산물 18개, 수산물 30개 전통시장 참여)를 통해 시민 장바구니 부담 경감에도 힘쓸 예정이다.

이어 유관 기관은 외식·숙박 등 개인서비스업 분야의 물가안정과 택시 부당 요금 방지 등 명절 바가지요금 근절에 공동 대응하기로 뜻을 모았다. 특히 명절 기간 택시 부당 요금 적발 시 감경 없이 강력한 처분을 적용하고, 김해공항·부산역을 중심으로 불법 운행 근절을 위한 특별 단속을 주기적으로 실시한다.