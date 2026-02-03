지방 중소기업 60% 할당…비수도권 이전 연구인력 우대 제조AI 중소기업, 연구인력 채용 최대 2명까지 지원 확대 공공연구기관 파견 확대해 중소기업 기술애로 해소 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 ‘2026년도 중소기업 연구인력 지원사업’에 참여할 중소기업을 모집한다고 3일 밝혔다.

‘중소기업 연구인력 지원사업’은 중소기업이 필요로 하는 연구인력의 채용·파견·양성을 종합적으로 지원하는 사업으로, 중기부는 이를 통해 중소기업의 연구인력 부족 문제를 완화하고 기술혁신 역량을 강화한다는 계획이다.

연구인력 채용지원사업을 통해 중소기업이 학·석·박사급 전문 연구인력을 채용할 경우 해당 인건비의 최대 50%를 3년간 지원한다. 특히 올해부터는 신규 선정 인력의 60%를 비수도권에 할당하고, 수도권에서 비수도권으로 이전하는 연구인력을 우대하는 등 지방 중소기업에 대한 지원을 대폭 확대한다.

또한 중소기업의 AI 기술 경쟁력 강화를 위해 제조AI 중소기업에 대해서는 연구인력 채용 지원을 최대 2명(신진 1명, 고경력 1명)까지 확대한다. 제조AI 중소기업은 스마트공장 수준확인기업, 정부 지원을 통해 스마트공장을 도입한 기업, 스마트공장 사업관리시스템에 등록된 공급기업 등이 해당된다.

공공연 연구인력 파견지원사업을 통해서는 출연연구기관과 전문연구기관 등 공공연구기관의 전문 연구인력을 중소기업에 파견한다. 파견 인력은 기업의 기술애로 해결과 기술 노하우 전수 등의 역할을 수행하며, 중기부는 파견 연구인력 연봉의 최대 50%를 3년간 지원한다. 2026년에는 중소기업의 다양한 기술 수요에 대응하기 위해 기존 11개 파견 연구기관을 점진적으로 확대할 계획이다.

이와 함께 중소기업 연구인력 현장맞춤형 양성지원사업도 추진된다. 권역별로 선정된 4개 연구인력혁신센터를 중심으로 중소기업과 연구인력을 매칭하고, 매칭된 인력에 대해 2~4개월의 인턴 과정과 채용 확정 시 최대 1200만원 규모의 R&D 프로젝트를 지원한다. 연구인력혁신센터는 강원·충청권의 국립한국교통대·호서대, 호남권의 전북대, 영남권의 국립창원대다.

올해는 특히 AI 전문인력 양성을 위해 제조AI 중소기업 등 채용 수요가 있는 기업을 대상으로 산학협력 기반 전문교육을 실시하고, 양성된 인력을 해당 중소기업의 채용으로 연계할 예정이다.

이번 사업의 세부 내용은 2월 4일부터 중기부 누리집과 중소기업기술개발사업 종합관리시스템을 통해 확인할 수 있으며, 참여를 희망하는 기업은 사업별 지원 절차에 따라 신청하면 된다.

권순재 중소기업부 지역기업정책관은 “디지털·AI 전환 시대에 필요한 연구인력을 확보하는 것은 중소기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 과제”라며 “중소기업이 필요한 인재를 적시에 확보하고, 기업과 인재가 함께 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.