APEC 2025 공식 협찬사로 국제회의 운영 지원 K-의료기기 기술력 알리며 글로벌 위상 제고 공로 인정

[헤럴드경제=홍석희 기자] 세라젬(대표이사 사장 이경수)은 APEC 정상회의 개최에 기여한 공로를 인정받아 외교부로부터 외교부장관 표창을 수상했다고 3일 밝혔다.

이번 표창은 세라젬이 APEC 2025 공식 협찬사로 참여해 회의 전 과정에 걸쳐 의료기기 체험 환경을 제공하고, 국제회의의 원활한 운영을 지원하는 한편 대한민국 의료기기 산업의 국제적 위상 제고에 기여한 점을 높이 평가받아 수여됐다.

세라젬은 지난해 2월 제1차 고위관리회의(SOM1)를 시작으로 제2차(SOM2), 제3차(SOM3), 10월 APEC 정상회의까지 공식 협찬사로 참여했다. 회의 현장에는 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V 컬렉션’과 안마의자 ‘파우제 M 컬렉션’ 체험 공간을 운영해 장시간 회의에 참석한 각국 대표단과 정부 관계자들의 휴식과 컨디션 회복을 지원했다.

특히 APEC 정상회의 기간에는 경주 화백컨벤션센터(HICO) 고위급 오찬장과 수행원 라운지, 공식 숙소 등에 체험 공간을 마련했다. HICO 4층 고위급 오찬장에는 ‘마스터 V11’ 3대를, 1층 수행원 라운지에는 ‘파우제 M6’ 8대를 설치했으며, 소노캄 경주 수행원 라운지에는 ‘마스터 V7·V9’과 ‘파우제 M10·M8 Fit’을 비치했다.

세라젬 관계자는 “세계 각국 정상과 고위 인사들이 모이는 APEC 무대에서 대한민국 의료기기 기술력을 대표해 참여한 것이 뜻깊다”며 “이번 표창을 계기로 민관 협력을 바탕으로 K-헬스케어의 가능성을 국제 무대에 지속적으로 알리겠다”고 말했다.

한편 세라젬은 전 세계 70여 개국에서 약 2500개의 체험 매장을 운영하며 글로벌 헬스케어 시장에서 성장세를 이어가고 있다. CES 혁신상, 세계일류상품 선정 등 다수의 글로벌 인증과 어워드를 통해 기술력과 브랜드 경쟁력을 입증하고 있다.