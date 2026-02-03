은행·보험·증권 등 계열사 역량 결집

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협금융지주는 시니어 고객 특화 브랜드인 ‘NH올원더풀(All Wonderful, All one + the full)’을 통해 중장년층·시니어 대상 금융 서비스 라인업 강화에 나서고 있다고 3일 밝혔다.

‘NH올원더풀’은 지난해 11월 농협금융이 시니어 세대의 안정적인 노후 준비와 자산관리를 지원하기 위해 런칭한 브랜드다. “모든 순간, 원더풀하게 채워지다”라는 슬로건을 내세우고 인생2막을 준비하는 고객의 금융 및 삶 전반과 자녀 세대까지 아우르는 동행을 목표로 설계됐다.

농협금융은 그룹내 1200만명에 달하는 시니어 고객 기반을 바탕으로 은행·보험·증권 등 계열사 역량을 결집한 맞춤형 상품을 순차적으로 선보이고 있다. 특히 보험을 필두로 하여 계열사별로 다양한 상품들이 출시됐다.

NH농협생명은 브랜드 출범 이전부터 최대 100세까지 보장하는 통합 보장보험과 요양·간병보험, 치매보험을 출시한 바 있다. NH농협손해보험은 지난해 11월 NH올원더풀 백년동행 간병보험을 출시했다. NH아문디자산운용은 지난해 12월 자산관리형 상품인 ‘N2글로벌 자산배분 EMP증권투자신탁’을 출시했다. NH저축은행도 지난해 12월 NH올원더풀시니어 정기적금을 출시해 완판했다.

최근 노후 자산관리의 핵심 상품으로 각광받는 퇴직연금 분야에서도 농협은행의 원리금비보장상품 기준수익률이 21.6%를 기록했다. 이는 DB(확정급여형), DC(확정기여형), 개인형IRP 전제도에 걸쳐 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·농협) 중 운용 수익률 1위다. 아울러 오는 3월 31일까지 개인형 IRP 비대면 가입이벤트를 실시하고 있다.

NH투자증권의 100세시대연구소에서는 은퇴자산 준비의 모범사례로 평가받는 미국 연금제도를 설명한 ‘THE100리포트115호’를 발간하는 등 시니어고객에게 필요한 은퇴설계 콘텐츠를 지속적으로 제공하고 있다.

이찬우 NH농협금융지주 회장은 “‘NH올원더풀’은 도시와 농촌, 세대를 연결하는 농협금융의 차별화된 시니어 브랜드”라며 “단순한 금융상품 제공을 넘어 인생 2막을 준비하는 고객의 금융과 삶 전반을 지원할 수 있는 종합 금융 솔루션을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.