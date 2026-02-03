[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 설 명절을 앞두고 지역 내 취약계층 510가구를 대상으로 선물꾸러미를 전달하며 이웃 나눔을 실천했다.

이번 나눔은 명절을 앞두고 경제적·정서적 어려움을 겪는 이웃들이 보다 따뜻한 설을 보낼 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

전달 대상은 가족이 없는 독거어르신, 돌봄이 필요한 위기가구 등 일상적인 지원이 필요한 저소득 취약계층이다.

선물꾸러미 전달식은 지난 2일 구청 본관 현관 앞에서 진행됐으며, 관계자들은 나눔의 의미를 되새기며 이웃과 함께하는 명절의 가치를 공유했다.

구는 명절에 활용도가 높은 라면·떡국떡·전복내장삼합죽·한우사골곰탕 등 식료품 위주로 선물꾸러미를 구성해 간편 조리가 가능하면서도 기본 식생활을 보완할 수 있는 품목들로 준비했다.

이날 전달식 이후 선물꾸러미는 각 동 주민센터를 통해 대상 가구에 순차적으로 전달되며, 거동이 불편한 주민의 경우 복지플래너와 찾동간호사가 직접 가정을 찾아 물품을 전달하고 안부를 살필 예정이다.

이번 나눔을 통해 취약계층의 명절 생활 안정에 기여하는 것은 물론, 지역사회 전반에 나눔 문화가 확산되고 민·관 협력을 기반으로 한 복지 안전망이 더욱 강화될 것으로 기대된다.

구로구 관계자는 “설 명절을 앞두고 진행한 이번 나눔이 이웃들에게 작은 위로와 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 촘촘한 복지 지원으로 소외되는 이웃이 없도록 노력하겠다”고 말했다.