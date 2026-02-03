남해, 나주, 제천 등 15개 시·군 참여 과일‧한우‧잡곡 등 판매

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동대문구(구청장 이필형)가 5일 오전 9시 30분부터 오후 5시까지 구청 앞 미래광장에서 설 농수산물 직거래 장터를 연다.

이번 장터에는 남해·여주‧나주·제천 등 전국 15개 시·군의 생산자 단체가 참여해 각 지역에서 정성껏 재배한 과일과 한우, 잡곡, 버섯 등 신선한 농수산물을 선보인다. 생산자가 직접 판매에 나서는 만큼 유통 단계를 줄여 시중보다 합리적인 가격으로 우수한 품질의 먹거리를 만나볼 수 있다. 특히 명절을 앞두고 과일 선물 세트와 와인 세트 등 선물용 상품도 다양하게 마련됐다.

행사장에서는 신용·체크카드와 전통시장 상품권 사용이 가능하며, 구민 편의를 위해 일부 품목을 제외하고 당일 택배 접수 서비스도 운영된다. 구매한 물품은 현장에서 바로 배송 신청이 가능해 무거운 짐을 들고 이동해야 하는 부담을 덜 수 있다. 또 일부 부스에서는 시식 행사가 진행돼 직접 맛을 보고 상품을 선택할 수 있다.

이필형 동대문구청장은 “직거래 장터는 20여 년간 쌓아온 자매도시 간 신뢰가 만들어낸 동대문구만의 상생 모델이다. 구민께는 안전하고 신선한 농수산물을 합리적인 가격에 제공하고, 농가에는 든든한 판로를 제공하는 의미 있는 장으로 자리매김했다”며 “지난해 새롭게 인연을 맺은 청도를 포함해 각 지역과의 교류를 더욱 확대하여 구민 생활 안정과 지역 농가 소득 증대에 실질적인 성과를 만들어 가겠다”고 밝혔다.