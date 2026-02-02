정다은 광주시의원, 더불어민주당 중앙당 부대변인 임명

“지방선거 압도적 승리 위한 역할 최선”

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 정다은 광주광역시의원(운영위원장, 변호사)이 2일 “더불어민주당 중앙당 부대변인으로 임명됐다”고 밝혔다.

정 의원은 “중앙당 부대변인은 매일 발생하는 중요한 정치적 이슈나 더불어민주당의 정책과 입장을 대중들에게 알기 쉽게 설명하는 막중한 자리이다”며 “광주·전남 행정통합이라는 중요한 시기에 당의 부름을 받게 되어 큰 책임감을 느낀다”고 말했다.

이어 “주민의 목소리에 더 겸손하게 경청하는 자세로 임하는 쌍방향 소통을 통해 지역 민심이 중앙당에 정확하게 전달될 수 있도록 노력하겠다”며 “다가오는 지방선거에서 더불어민주당의 압도적 승리를 위한 역할에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

한편 정다은 광주광역시의원은 민변 출신으로 대한변협 우수변호사에 선정됐고, 이재명 당대표 1급 포상(계엄저지, 탄핵인용), 더불어민주당 제21대 대통령선거 이재명 선거대책위 공동선거대책본부장 등을 역임했다.