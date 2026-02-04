[헤럴드경제=김진 기자] 이마트는 설을 맞아 ‘오더투홈(Order to home)’ 선물세트를 지난해 추석 대비 두 배 늘린 48종으로 확대했다. 선물세트는 오는 20일까지 최대 30% 할인가에 판매한다.

대표 상품은 청년 농부 100인에 선정된 경기 양평 지역 최영창 농가의 ‘미송화 버섯세트(1㎏)’, 경남 김해 산지에서 공수한 ‘산지 암소 한우 1호(1㎏)’, 충북 음성 지역에서 직송해 금바구니에 포장한 ‘한우 금바구니 세트(1㎏)’ 등이다.

7년근 산양삼으로 구성한 ‘산양삼세트(5뿌리)’, 더덕·영지버섯·상황버섯 3가지로 구성한 ‘더덕품은 건강버섯 세트’, 전남 완도에서 바로 배송되는 ‘황제전복세트(1.8㎏)’도 준비했다. 이마트 매장에서도 약 40여종의 산지 직송 선물세트를 구매할 수 있다. ‘포천 이동갈비 혼합세트(2㎏)’, ‘김해축협 1++ 혼합세트(1.8㎏)‘, ‘서귀포 수협 옥돔·갈치 세트(1.3㎏)’ 등 다양하다.

‘오더투홈’은 고객이 주문한 상품을 산지에서 바로 배송하는 방식이다. 이마트 앱으로 주문할 수 있다. 이마트 바이어가 직접 검증하고 선별한 상품만 취급한다. 4050대 주부 고객들에게 인기를 끌며 서비스 론칭 후 매월 48% 이상 성장 중이다. 명절 선물로 첫선을 보였던 작년 추석 기간에는 매출이 평월 대비 97% 이상 증가했다.

변재민 이마트 채소 바이어는 “지난해 추석 버섯과 인삼 등 신선분야 선물세트가 큰 인기를 얻었던 것에 착안해 이번 설에는 한우, 버섯, 산양삼, 전복 등 차별화된 산지 직송 선물세트를 대폭 확대했다”고 말했다.