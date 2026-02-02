[헤럴드경제=채상우 기자] 손톱만한 크기의 벌레가 미국에서 인기 반려동물로 100만원이 넘는 가격에 거래되고 있어 화제다.

최근 미 뉴욕타임스(NYT)는 ‘쿠바 스파이키(Cuban Spiky)’ 열풍에 대해 보도했다. 쿠바 스파이키는 카리브해 산호초 지대나 해안가 근처에 주로 서식하는 등각류 생물이다. 뾰족한 비늘이 위로 솟아있고 길이는 손톱 크기에 불과하다.

매체에 따르면, 반려동물 애호가들 사이에서 이 생물은 보통 350달러(약 50만원)에 분양된다. 일부 반려동물 분양 사이트에서는 한 마리당 850달러(약 122만원)로 가격이 치솟기도 했다.

하지만, 쿠사 스파이키가 희귀동물이라 생태계 파괴 위험이 제기되고 있다. 쿠바 스파이키의 서식지는 쿠바 자연 보호 구역이다. 지난해 10월 국제학술지 ‘보존생물학’에는 쿠바 스파이키 불법 포획이 늘면서, 멸종 사태에 이를 수 있다는 경고도 나온 바 있다.

쿠바 스파이키의 멸종은 단순히 희귀 생물이 사라지는 수준에 그치지 않는다. 등각류는 토양에 침잠한 유기물을 먹고 사는 ‘자연의 청소부’로, 대지를 정화해 생태계를 보전하는 기능을 담당하고 있다. 또한 파충류의 먹이가 되는 등 먹이사슬에도 중요한 역할을 맡는다.

지금 당장 밀렵을 막을 방책은 미비한 것으로 알려졌다. 남획된 등각류는 이베이 등 온라인 경매를 통해 올라오고, 여러 사회관계망서비스(SNS)에 홍보되고 있지만 이를 차단할 법적 근거가 없기 때문이다.

보존생물학에 등재된 논문 저자인 네이선 존스는 “현재 온라인에서 판매되고 있는 일부 등각류 종은 출처가 전혀 알려지지 않은 경우도 있다”며 “단 한 건의 밀렵 행위조차도 전체 개체군에 심각한 피해를 줄 수 있고, 이런 동물을 매매하는 행위는 자기도 모르게 생태계를 위협할 수 있다는 사실을 인지해야 한다”고 경고했다.