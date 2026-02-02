성장·균형·기본소득·녹색도시·시민주권 제시

[헤럴드경제(광주=서인주 기자] 민형배(광주 광산을) 더불어민주당 의원은 2일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 전남광주통합특별시 초대 시장 출마를 공식 선언했다.

앞서 광주시장, 전남지사 출마 선언 사례는 있었지만, 전남·광주 통합단체장 선출을 염두에 둔 출마 선언은 이번이 첫 사례다.

민 의원은 “전남과 광주의 경계를 허물고 수도권 일극 체제를 넘어 서울을 넘고, 대한민국을 넘어 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 통합 전남광주특별시를 만들겠다”고 포부를 밝혔다.

그는 “전남과 광주는 하나의 생활권·경제권·문화권이었지만 인위적인 행정 분리로 예산과 사업을 놓고 경쟁해 왔다”며 “통합은 그 자체가 목적이 아니라 일자리와 소득을 키우고, 다음 세대가 지역을 떠나지 않아도 되는 조건을 만드는 수단”이라고 강조했다.

통합 원칙으로는 ▷성장통합 ▷균형통합 ▷기본소득 ▷ 녹색도시 ▷시민주권 등 5대 원칙을 제시했다.

성장통합과 관련해 “전남광주특별시를 남부권 신산업 수도이자 메가 도시권으로 육성해 AI·에너지·우주·바이오 산업이 연결된 일자리 생태계를 만들겠다”고 밝혔다.

그는 “전남이 불이익을 받지 않도록 제도와 법으로 원천 봉쇄하겠다”며 “농산어촌과 섬 지역에 대한 최소 보장과 우선 지원을 명문화하고, 4개 권역 대표 부시장을 둬 균형을 상시 점검하겠다”고 균형통합 전략을 피력했다.

민 의원은 동부·서부·중부·광주권으로 나뉜 분업·순환형 신경제 지도 전략도 밝혔다.

동부권에는 남부권 신산업 수도개발청, 서부권에는 전남광주에너지산업공사, 광주권에는 국가인공지능혁신진흥원과 AI데이터청을 설치하겠다는 구상이다.

그는 “산업·에너지·재정·행정 권한을 실질적으로 행사하는 남부권 최초의 자치정부를 만들겠다”며 특별법을 근거로 한 실질 자치정부 구현도 약속했다.

민 의원은 “호남 국회의원 중 가장 먼저 이재명 지지를 선언했고, 단식과 탈당을 감행하며 검찰 독재에 맞서는 등 장장 16년간 이 대통령과 제가 함께 걸어왔다”며 “이 대통령과 함께 시도민 여러분의 손을 잡고 전남·광주 균형 통합의 새날을 열겠다”이라고 강조했다.