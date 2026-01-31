[헤럴드경제=채상우 기자] 미국에서 백인 부부가 흑인 아이를 축산해 화제다. 불임 치료 과정에서 배아 관리 오류에 따른 것으로 추정하고 있다.

31일 미국 현지 법원 및 뉴욕포스트에 따르면 미국에 거주하는 티파니 스코어와 스티븐 밀스 부부는 올랜도 지역의 불임 클리닉 ‘IVF 라이프’와 이 클리닉을 운영하는 생식내분비 전문의인 밀턴 맥니콜 박사를 피고로 오렌지카운티 순회법원에 소송을 냈다.

이들은 2020년 체외수정 시술을 위해 해당 병원에 본인들의 가임 배아 3개를 보관한 뒤 나중에 이식하기로 했다.

부부는 2025년 4월 배아 한 개를 이식한 뒤 같은 해 12월 건강한 여자아이를 출산했으나, 아이가 백인 부모와는 외모상 확연히 다른 인종적 특징을 보이자 곧바로 유전자 검사를 의뢰했다.

검사 결과, 아이와 두 사람 사이에 생물학적 관계가 전혀 없는 것으로 확인됐다.

부부는 아이를 직접 양육할 의사를 밝혔지만, 동시에 윤리적·법적 책임을 고려해 아이의 친부모를 찾아 연결해줘야 한다는 입장도 내비쳤다.

부부와 변호인 존 스카롤라 변호사는 “지난달 클리닉에 서한을 보내 사건 경위와 배아 처리 과정에 대한 설명을 요구했으나, 충분한 응답을 받지 못했다”고 전했다.

이에 법원에 긴급 조치 명령을 요청했다. 부부는 클리닉이 관련 정보를 공개할 것과 유전자 검사 비용을 포함한 피해 보상을 요구하고 있다.

또한 배아가 잘못 이식돼 피해를 본 다른 가족이 있는지를 확인하고, 이를 법적으로 밝혀내도록 재판부에 요청한 상태다.