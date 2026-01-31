[헤럴드경제=박지영 기자]광주시의회와 전남도의회가 전남광주특별시 출범을 위한 행정통합 의회 동의안의 동시 처리를 추진한다.

31일 광주시의회에 따르면 의회는 이날 오전 전체 의원 간담회를 열고 ‘행정통합 의견청취’ 처리 일정을 논의했다. 시의회는 다음 달 4일 의회 행정자치위원회 심의를 거쳐 5일 본회의를 열고 의회 동의안을 의결하기로 했다.

더불어민주당은 지난 30일 전남·광주 통합특별시 특별법안과 충남·대전 통합특별법안을 국회에 제출했다. 해당 지역 의원들을 중심으로 초안을 마련하고 정책위원회에서 통합·조정했다. 더불어민주당은 설 연휴 전 상임위에서 처리할 방침이다. 2월 국회 임시회기 중 처리되면 해당 지자체는 6·3 지방선거에서 통합 특별시장을 선출한다.

이에 따라 더불어민주당 각 시·도당은 국회 특별법 상임위 논의 전 의회 동의가 필요하다며 오는 2월 4일까지 의회 동의 절차를 서두르라고 했다.

시의회가 “심도 있는 심사를 위해 시간이 필요하다”는 의견을 제시해 처리 시한을 하루 뒤로 조정했다. 전남도의회는 아직 처리 일정을 확정하지 않아, 시의회는 동시처리를 위해 도의회 일정에 맞춰 처리 시기를 조율할 방침이다.

광주시의회는 행정통합 의회 동의안 심사를 위해 집행부에 ▷5개 구청별 공청회 의견 및 답변 세부 내용 ▷직능별 공청회 의견 및 답변 세부 내용 ▷광주·전남 대통합 시민소통 플랫폼 등 온오프라인 상 수렴된 의견 및 답변 자료 등 그동안 시·도민 의견 수렴 결과 자료 제출을 요구했다.