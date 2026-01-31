전략경제협력 특사 자격으로 캐나다에 이어 방문 “조만간 더 큰 성과로 이어질 것으로 기대”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 노르웨이를 방문 중인 강훈식 비서실장이 노르웨이 정부의 한국산 다연장 로켓 ‘천무’ 구매 계약 체결을 알리며 “북유럽 진출의 교두보를 확고히 마련했다”고 말했다.

강 실장은 30일 페이스북에 올린 글에서 “노르웨이 정부와 의회의 사업 승인 결정에 이어 최종적으로 1.3조원에 달하는 계약이 체결됐다”면서 이같이 말했다.

강 실장은 “작년 말 폴란드와의 5.6조 원 규모의 계약 이후, 북유럽 국가 대상 수출로는 최대규모”라며 “조만간 더 큰 성과로 이어질 것으로 기대된다”고 밝혔다.

그는 “지난해 10월 대통령 특사로 임명되자마자 3박 5일 일정으로 폴란드, 루마니아, 노르웨이를 방문했다. 그때의 방문이 약 100일 만에 실질적 성과인 계약으로 이어져 정말 감사하고 또 감회가 남다르다”고 덧붙였다.

당시 강 비서실장은 노르웨이 정부 고위 관계자들을 잇달아 만나 한국 정부 차원의 협력 의지를 설명한 것으로 알려졌다.

강 실장은 이번 출장에서도 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리를 만나 이 대통령의 친서를 전달했으며 노르웨이 외교장관, 국방부 정무차관 등 고위직과 연달아 면담했다.

강 실장은 캐나다·노르웨이 등 방문을 마치고 31일 오후 인천국제공항을 통해 귀국할 예정이다.

노르웨이 국방부는 190억크로네(2조8000억원) 규모의 차세대 장거리 정밀화력 체계(LRPFS) 최종사업자로 한화에어로스페이스를 선정하고 30일(현지시간) 계약을 체결했다.

전체 사업비 중 천무 구매비를 제외한 나머지 비용은 노르웨이 군이 관련 전력화에 필요한 비용과 인프라 구축 등에 쓰일 예정이다.