[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 케빈 워시 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사를 차기 연준 의장 후보로 지명했다. 이런 가운데, 30일(현지시간) 국제 금값와 은값이 모두 폭락했다.

로이터에 따르면 금 현물은 이날 전장 대비 9.5% 급락한 온스당 4883.62달러에 거래됐다.

전날 사상 처음 온스당 5500달러선을 돌파하며 5594.82달러로 고점을 찍은 지 고작 하루 만이다.

뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 금 선물 종가도 온스당 4745.10달러로 전장보다 11.4% 떨어졌다.

국제 금 가격은 지난 26일 사상 처음 온스당 5000달러선을 넘어선 후에도 매수세가 몰리며 지난주부터 기록적인 상승세를 보였다.

최근 몇 달 새 랠리를 이어간 국제 은 가격은 조정 폭이 더 심했다.

로이터에 따르면 은 현물 가격은 이날 전장 대비 27.7% 급락한 83.99달러에 거래돼 온스당 100달러선 밑으로 하락했다.

밀러타박의 맷 말리 수석 시장 전략가는 “은은 최근 데이 트레이더와 다른 단기 투자자들에게 가장 인기 있는 자산이었다”며 “은 거래에 레버리지가 누적돼 왔는데 오늘 폭락으로 마진콜이 발생했다”고 했다.

금·은 가격 급락 여파로 백금(-19.18%), 팔라듐(15.7%) 등 다른 귀금속도 이날 큰 폭으로 떨어졌다로 로이터는 전했다.

트럼프 대통령이 예상보다 더 비둘기파(통화완화 선호) 성향인 인물을 연준 의장 후보로 지명할 수 있다는 우려가 있던 가운데, 비교적 덜 비둘기파로 알려진 워시 전 이사가 후보자로 최종 지명돼 투자자들이 차익 실현에 나선 것으로 분석된다.

월가 안팎에서는 그간 차기 연준 의장 후보군 중 금융권 신망이 가장 두터운 워시 전 이사를 ‘안전한 선택지’로 거론했었다.

한편 이런 상황에서 뉴욕증시의 3대 주가지수도 하락으로 마감했다.

30일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 179.09포인트(0.36%) 밀린 48,892.47에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 29.98포인트(0.43%) 내린 6,939.03, 나스닥종합지수는 223.30포인트(0.94%) 떨어진 23,461.82에 장을 마쳤다.

스위스쿼트 은행의 이펙 오즈카르데스카야는 “케빈 워시의 이름이 등장한 후 시장에는 매파적 기류가 형성됐다”고 분석했다.