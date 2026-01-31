의회 인준 여부 “우려 안 한다”…파월 수사엔 “밝혀내겠다” 지속 의지 이란엔 “그들은 합의 원해”…러-우크라 종전 협상엔 “합의 가까워져”

[헤럴드경제=노아름 기자] = 도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 차기 의장 후보자로 자신이 지명한 케빈 워시 전 연준 이사가 기준금리를 인하할 가능성을 시사했다.

트럼프 대통령은 그러면서도 “그는 분명히 금리 인하를 원한다. 나는 그를 오랫동안 지켜봐 왔다”고 밝혔다.

다만 금리 인하가 확실시되는 상황은 아니다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 진행한 행정명령 서명식에서 취재진이 ‘워시가 자신이 (의회에서) 인준되면 금리 인하를 추진하겠다고 약속했느냐’는 질의에 “아니다”(No)라고 답했다.

이어 “우리는 그것(금리 인하)에 대해 얘기했다”며 “나는 그에게 그 질문을 하고 싶지 않다. 내가 보기엔 그건 아마도 부적절하고 허용되지 않을 것이다. 나는 친절하고 순수하게 유지되길 원한다”고 했다.

이는 연준 의장 후보자와의 면담 자리에서 금리 인하 추진을 약속받는 것은 연준의 독립성을 지키는 데 어긋난다는 취지의 언급으로 풀이된다.

그는 워시 후보자가 과거 금리 인상을 주장해온 매파 성향 이력을 갖고 있는데 대한 우려가 없는지에 대해선 “나도 금리 인상이 필요하다고 생각했던 때가 있었다”며 “하지만 그는 매우 똑똑하고 훌륭하며 강인하고 꽤 젊다. 잘 해낼 것”이라고 했다.

그는 연방 상원 은행위원회에서 진행될 워시 후보자의 상원 인준을 우려하느냐는 물음에도 “아니다”라고 답한 뒤 “그는 사람들이 원하던 적임자였다. 완벽한 후보자이다. 최우수 학생에 최고의 학교들, 모든 게 완벽하다. 그는 모든 걸 갖췄다. 그리고 훌륭히 업무를 해낼 것이다. 그는 이 나라를 사랑한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 공화당의 톰 틸리스(노스캐롤라이나) 상원의원이 제롬 파월 현 연준 의장에 대한 법무부의 수사를 문제 삼아 해당 수사가 해결될 때까지 모든 연준 후보자 인준에 반대할 것이라고 한 것에 대해선 그의 재선 불출마 및 정계 은퇴 선언을 언급, “그런 사고방식 때문에 그는 더이상 상원의원이 아닌 것”이라고 답했다.

또 “그가 인준을 하지 않으면 우리는 인준해줄 누군가가 올 때까지 기다려야 할 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 아울러 파월 의장에 대한 수사와 관련해선 연준 청사 리모델링 비용이 지나치게 책정됐다는 지적을 거듭하면서 “그(파월)가 무능하다는 것이거나 그 또는 누군가가 사기꾼이라는 것이다. 우리는 밝혀낼 것”이라며 수사가 중단되지 않을 것임을 시사했다.

트럼프 대통령은 미군 항공모함 전단을 비롯해 대규모 함대를 중동으로 이동시키면서 군사작전 실행을 위협, 이란에 핵무기 금지 합의를 압박하고 있는 것과 관련, 마감 시한이 있느냐고 묻자 “오직 그들(이란)만이 확실히 알고 있다”고 했다.

그는 특히 “나는 이 말을 할 수 있다. 그들은 합의를 원한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 내달 1일 미국이 빠진 채 러시아와 우크라이나 간 종전 회담을 여는 것에 대해 “그들이 (종전) 기회를 잡을 수 있을 것”이라고 했다.

그는 양국 정상이 서로를 증오하고 있어 상황이 매우 어렵다면서도 “나는 우리가 (종전) 합의에 매우 가까워지고 있다고 생각한다”고 밝혔다.